Família procura por motorista de aplicativo desaparecido em Rio Branco

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), em parceria com a Associação das Revendas Agrícolas do Estado do Acre (Araac) e o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (InpEV), iniciou na última quinta-feira, 10, nos municípios de Brasileia e Xapuri, região do Alto Acre, a Campanha de Recebimento Itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos.

A ação tem como objetivo promover a logística reversa dessas embalagens, com base no princípio da responsabilidade compartilhada entre agricultores, fabricantes, canais de distribuição e o poder público.

Segundo Marcelo Machado, coordenador de Fiscalização de Agrotóxicos e Afins do Idaf, a iniciativa reforça o compromisso do setor agropecuário com a preservação ambiental e o uso responsável desses produtos:

“O Idaf tem ampliado suas ações educativas, e já é possível observar avanços significativos no volume de embalagens recolhidas. No entanto, ainda há desafios a serem superados no que diz respeito à conscientização por parte dos produtores. É fundamental que todos reconheçam seu papel e contribuam ativamente para o cumprimento dessa responsabilidade”, explica.

A devolução das embalagens de agrotóxicos é uma iniciativa essencial para a preservação do meio ambiente e da saúde dos produtores rurais, pois reduz significativamente os riscos de poluição e contaminação do solo, muitas vezes causados pelo descarte irregular dessas embalagens.

“Antes, os produtores precisavam se deslocar até a capital para entregar as embalagens na sede da Araac. Agora, com a campanha acontecendo diretamente nos municípios, a adesão aumentou de forma expressiva”, conforme relata Oscar de Almeida, Técnico em Defesa Agropecuária e Florestal do Idaf Unidade Xapuri.

Darisson Alencar, engenheiro agrônomo da unidade do Idaf em Brasileia, destaca o alcance regional da ação. “O recebimento itinerante foi retomado em 2022 e temos percebido uma crescente adesão por parte dos produtores. Em Brasileia, também recebemos agricultores de Epitaciolândia e Assis Brasil, o que demonstra a importância dessa campanha para toda a região.”

O Idaf orienta que serão aceitas apenas embalagens vazias de agrotóxicos, que passou pelo processo de tríplice lavagem, ou ainda embalagens que contenham sobras de produtos que não foram usados totalmente pelo produtor. Após a devolução, será emitido um comprovante, que deve ser guardado por no mínimo um ano, para fins de fiscalização.

“O produtor precisa ter essa consciência e entender que é uma obrigação fazer a entrega das embalagens. Da mesma forma que cuido do meu rebanho, preciso cuidar do ambiente onde vivo. Por isso, todo ano venho fazer a minha parte”, afirmou o produtor rural, Antônio Albuquerque Lima.

A campanha segue até o final do ano, com pontos de recolhimento em sete municípios das diferentes regionais do estado. Todo material recolhido será encaminhado para a Unidade de Recebimento de Embalagens Vazias, em Rio Branco, gerenciada pela Araac, de onde será destinado posteriormente à reciclagem ou incineração em unidades especializadas.

Cronograma de Ações de Coleta

Horário: 08h às 12h – 13h às 17h

– Brasileia – 10/04/2025 (quinta-feira)

Local: BR-317, lado direito da saída para Assis Brasil

Referência: Pátio da loja Casa da Roça (próximo ao Frios Vilhena)

-Xapuri – 11/04/2025 (sexta-feira)

Local: Secretaria Municipal de Floresta, Agricultura e Pecuária

Endereço: Rua Luiz Ramos, nº 0331, bairro Pantanal, no Polo Moveleiro

-Acrelândia – 20/06/2025 (sexta-feira)

Local: Secretaria Municipal de Agricultura

Endereço: Av. Adenilson Rogério de Oliveira, ao lado da Subestação de energia

-Tarauacá – 09/07/2025 (quarta-feira)

Local: Rua Quintino Bocaiuva, nº 170

Referência: Anexo Laço de Ouro Agropecuária

-Cruzeiro do Sul – 11/07/2025 (sexta-feira)

Local: Agrobói – CZS

Endereço: Estrada da Variante, nº 500, bairro Miritizal 1

– Sena Madureira – 04/09/2025 (quinta-feira)

Local: Av. Brasil, nº 2154, bairro Triângulo

Referência: Anexo ao posto do Sisi, em frente ao Supermercado do Euzir

– Manoel Urbano – 05/09/2025 (sexta-feira)

Local: Rua Valéria Caldas Magalhães, Centro

Referência: Ao lado da Raça Agropecuária

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários