Família pede investigação após morte de adolescente em acidente em Mâncio Lima

Publicado

1 hora atrás

em

Foto: Juruá 24 Horas

O tio da adolescente de 17 anos que morreu após um acidente na madrugada desta quarta-feira (18), em Mâncio Lima, pediu que a Polícia Civil do Acre investigue o caso e esclareça todos os detalhes da ocorrência.

Enos Alves da Costa afirmou que a família aguarda uma apuração completa sobre as circunstâncias da colisão. “Queremos que a polícia investigue e que tudo seja esclarecido. Nossa família está sofrendo muito com essa perda”, declarou.

A vítima foi identificada como Wendla. Ela não resistiu aos ferimentos após o acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. Segundo informações da Polícia Militar do Acre, o motorista do automóvel deixou o local após a batida.

O corpo da adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul, onde passou pelos procedimentos legais. Após a liberação, será levado para a Aldeia Puyanawa, em Mâncio Lima, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

O caso segue sob investigação.

Criança de 9 anos é encontrada morta dentro de casa em Sena Madureira

Publicado

11 minutos atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

Uma criança de 9 anos foi encontrada morta dentro da própria residência na manhã desta quarta-feira (18), em Sena Madureira, no interior do Acre. O caso ocorreu na Rua Piauí, na região central do município, e gerou comoção entre moradores.

De acordo com informações preliminares, familiares encontraram a criança sem sinais vitais e acionaram as autoridades. Uma guarnição da Polícia Militar do Acre esteve no local para isolar a área e realizar os primeiros procedimentos.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. Equipes responsáveis pela investigação e pela perícia foram acionadas para apurar o caso e reunir informações que possam esclarecer o que ocorreu.

O caso segue sob investigação.

Motorista envolvido na morte de jovem em Mâncio Lima fugiu e sofreu novo acidente

Publicado

26 minutos atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

O homem apontado como responsável pelo atropelamento que resultou na morte da jovem Wendyla Puyanawa, na madrugada desta quarta-feira (18), no bairro Guarani, em Mâncio Lima, se envolveu em um segundo sinistro logo após a colisão inicial. Ele ainda não foi identificado nem preso.

De acordo com a Polícia Militar do Acre, quando a guarnição chegou ao local do primeiro acidente, o veículo já não estava mais lá. Minutos depois, testemunhas informaram que o carro envolvido havia sido visto cerca de 800 metros à frente, onde o condutor perdeu o controle da direção e caiu em uma vala.

No segundo local, o automóvel foi encontrado com o capô amassado e o para-brisa quebrado, mas o motorista já havia fugido novamente. Segundo relato da passageira do veículo, o condutor trafegava no sentido Mâncio Lima–Cruzeiro do Sul quando colidiu com a motocicleta.

Conforme informou o cabo Rafael Mota, da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, após atingir a moto, o motorista não parou para prestar socorro, evadiu-se do local e, mesmo após se envolver no segundo acidente, também não permaneceu na área.

O caso segue sob investigação, e as autoridades trabalham para identificar e localizar o condutor.

MP se posiciona sobre denúncias de violência sexual durante o Carnaval

Publicado

1 hora atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Após a repercussão de denúncias registradas no último fim de semana, quando duas mulheres denunciaram quatro jogadores do Vasco por estupro coletivo, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) divulgou nota pública nesta terça-feira (18).

Na nota, o órgão ministerial reforçou que “toda denúncia dessa natureza deve ser apurada com rigor pelas instituições competentes, nos termos da lei”.

No comunicado, o órgão ministerial não cita casos específicos, mas ressalta que “a violência sexual é crime grave e não admite qualquer forma de relativização ou justificativa”.

A instituição também enfatiza que “nenhuma circunstância, comportamento, presença ou escolha da vítima pode ser utilizada para transferir responsabilidade pelo crime” e reforça: “A culpa jamais é da vítima”.

Ainda segundo o MP, no decorrer do plantão do Carnaval, o Ministério Público acompanhou o caso, adotando as providências cabíveis no âmbito de suas atribuições e assegurando o atendimento à vítima.

O MP reafirmou também sua confiança no trabalho das forças de segurança pública, especialmente da Polícia Civil e dos órgãos especializados no atendimento à mulher, responsáveis pela condução técnica e imparcial das investigações.

Por fim, a instituição destaca a importância de que “sejam preservadas a identidade, a intimidade e a dignidade da vítima, evitando-se o compartilhamento de conteúdos, comentários ou informações que possam gerar exposição indevida ou revitimização”, e ressalta que a prevenção à violência contra a mulher exige compromisso permanente de toda a sociedade.

