Família pede ajuda para localizar bailarino e professor Reginaldo Silva, desaparecido desde da última quinta dia 25
Representante comercial do Sebrae, conhecido como ‘Regis’, foi visto pela última vez na noite de quinta-feira (25); parentes divulgam contatos para informações
A família do bailarino e professor de zumba Reginaldo Silva Correia, conhecido como Regis na fronteira, está pedindo ajuda para localizá-lo após seu desaparecimento na cidade de Cobija (Bolívia), na noite da última quinta-feira (25). Regis atua como representante comercial do Sebrae/Acre nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, na regional do Alto Acre.
Os apelos por informações sobre seu paradeiro foram divulgados nas redes sociais da região. A família disponibilizou dois números de telefone para quem puder ajudar: (68) 99901-8545 e (68) 99948-9820, pedindo para falar com Keloisa ou Sâmia.
Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias do desaparecimento. A caso deve ser comunicado às polícias civil e federal, dada a natureza transfronteiriça do ocorrido.
Os familiares do professor e bailarino Reginaldo Silva Correia, o Regis, registraram um boletim de ocorrência na delegacia de Epitaciolândia na manhã desta segunda-feira (29) pelo seu desaparecimento. O representante comercial do Sebrae/Acre foi visto pela última vez em Cobija, departamento de Pando, na Bolívia.
O caso agora conta com registro formal, o que deve agilizar as buscas com a integração de polícias Civil e Federal, dada a natureza transfronteiriça do ocorrido. A família continua pedindo por informações através dos telefones (68) 99901-8545 e (68) 99948-9820 (contatos de Keloisa e Sâmia).
Regis é conhecido na região do Alto Acre por seu trabalho como professor de Zumba e como representante do Sebrae nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia.
Deracre recebe R$ 11 milhões de emenda de Eduardo Velloso para pavimentação viária
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), recebeu nesta segunda-feira, 29, a confirmação da destinação de R$ 11 milhões em emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Velloso. O recurso será aplicado em obras de pavimentação no estado, fortalecendo a infraestrutura viária e garantindo melhores condições de mobilidade para a população.
A reunião, realizada na sede do Deracre, em Rio Branco, foi conduzida pela presidente da autarquia, Sula Ximenes, e teve como objetivo oficializar a confirmação da emenda e reforçar a parceria entre o Legislativo e o Executivo.
“Recebemos a confirmação da emenda e aproveitamos para discutir o planejamento das ações. Nosso compromisso é transformar investimentos em obras de qualidade, que gerem impacto positivo no dia a dia das pessoas e tragam mais segurança e conforto para quem utiliza nossas estradas”, afirmou Sula Ximenes.
O deputado Eduardo Velloso destacou que a destinação da emenda tem como objetivo contribuir para a melhoria da malha viária do Acre. “Investir em pavimentação é investir no desenvolvimento do estado. Estradas melhores significam mais oportunidades, mais integração e mais qualidade de vida para os acreanos”, declarou.
Frente polar promete resfriar e trazer temporais para o Acre a partir de quinta
O Acre deve receber, nesta quinta-feira (2), uma nova onda polar que promete diminuir o calor dos últimos dias e trazer chuvas intensas, acompanhadas de temporais, segundo informações do portal O Tempo Aqui.
Embora não seja considerada uma típica “friagem”, a previsão indica que a temperatura máxima na quinta-feira ficará abaixo de 27ºC nas regiões leste e sul do estado, onde estão cidades como Rio Branco e Brasileia. Já na sexta-feira (3), ao amanhecer, as mínimas devem variar entre 18ºC e 21ºC.
Até quarta-feira (1º), o calor ainda predomina, com máximas entre 32ºC e 35ºC, intercaladas por chuvas passageiras que podem ser fortes em alguns pontos. Os ventos permanecem fracos e calmos, soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Com a chegada da onda polar, os ventos mudam de direção a partir de quinta-feira, passando a soprar do sudeste, entre fracos e moderados, com rajadas que podem ultrapassar os 50 km/h, deixando o dia mais ventilado.
O alerta é para a alta probabilidade de transtornos durante a semana, como inundações em ruas, queda de galhos e árvores, além de possíveis danos em edificações.
Confira os locais de votação para juiz de paz em Rio Branco
A capital acreana possui 23 locais de votação definidos para as eleições de juiz de paz e seus suplentes. A logística do processo eleitoral agregou seções nas unidades escolares, por isso as eleitoras e eleitores devem conferir seu local de votação.
O voto será registrado nas urnas eletrônicas, ou seja, do mesmo modo que ocorre nas eleições gerais. Em Rio Branco, a Justiça eleitoral disponibilizou 91 urnas eletrônicas. A eleição ocorrerá no dia 30 de novembro, domingo, das 8 às 17 horas.
Consulte na lista abaixo:
Com informações do TJAC
