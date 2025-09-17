Cotidiano
Família mantém esperança sobre recuperação de jovem em coma com traumatismo craniano
Família localizada após uma semana de buscas revela que Mateus vivia nas ruas; estado de saúde permanece grave na UTI de Rio Branco
Após uma semana de buscas, a família de Mateus Lima da Silva, 30 anos, desaparecido há três anos, foi localizada pelo Instituto de Identificação do Acre. O jovem está internado em coma no Pronto-Socorro de Rio Branco, onde já recebeu a visita do pai e do tio, José Rodrigues da Silva, 74 anos. “Ele está mexendo os pés, mas continua inconsciente na UTI”, relatou o tio, conhecido como Zequinha.
De acordo com a família, Mateus teve um desentendimento com o pai e optou por viver nas ruas, recusando ajuda familiar. Sua trajetória incluiu deslocamentos entre Rio Branco, Senador Guiomard e, por último, Assis Brasil, onde teria sido vítima de um atropelamento ou agressão. Levado inicialmente ao hospital local andando, mas com traumatismo craniano, piorou durante o traslado para a capital e chegou inconsciente e sem documentos.
Zequinha destacou a angústia da família: “Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Uns falam em atropelamento, outros em agressão. Como ele vivia nas ruas, fica difícil saber”. O pai, que reside na zona rural, enfrenta dificuldades para visitar o filho regularmente. O caso expõe as vulnerabilidades de pessoas em situação de rua e a falta de informações sobre violência urbana no estado.
Quadro clínico
De acordo com o tio, José Rodrigues da Silva (Zequinha), o jovem apresenta um ferimento grave na cabeça, com o crânio afundado, e não reage a estímulos. “Ele não fala, não abre os olhos e se alimenta apenas por sonda”, relatou.
Apesar de uma enfermeira da unidade ter sinalizado pouco esperança de recuperação, a família mantém o otimismo. O pai de Mateus, que visitou o filho, observou pequenos movimentos nos pés – detalhe que alimenta a expectativa de melhora. Zequinha reforçou a resistência emocional da família: “A gente sempre tem aquela esperancinha dele se recuperar”.
O caso, que expõe a vulnerabilidade de pessoas em situação de rua, segue sem informações claras sobre as circunstâncias do acidente ou agressão que levou Mateus ao coma. A família aguarda evoluções do quadro enquanto enfrenta as dificuldades logísticas para visitá-lo, já que o pai reside na zona rural.
No começo de setembro, a Polícia Civil iniciou uma investigação para tentar encontrar familiares de Mateus. A mãe registrou um boletim de ocorrência pelo sumiço em 2022. A família morava no bairro Base, na capital, e ele foi visto pela última vez na época em direção ao bairro Irineu Serra.
A identificação foi realizada por meio das impressões digitais, consultadas pelo Instituto de Identificação. O diretor do Instituto de Identificação do Acre, Júnior César, reforçou que Mateus Lima da Silva só pode ser reconhecido graças ao cruzamento de impressões digitais e confronto com a base nacional e a base do Acre.
O estado acreanou passou a fazer parte de uma plataforma nacional de pessoas desaparecidas recentemente. “Esse sistema nos permite dar respostas mais rápidas e precisa a situações delicadas como essa, oferecendo às famílias a chance de reencontrar os seus entes queridos. A situação do Mateus, infelizmente em coma, reforça a necessidade da integração de dados e fortalecimento de cooperações entre órgãos de segurança pública em todo o país”, destacou.
Comentários
Cotidiano
“Tirou a vida do meu filho covardemente”, diz mãe de acreano assassinado com 11 facadas no MT
Antônia Sousa desabafa sobre a perda do filho José Carlos, 34 anos, morto pelo ex-companheiro da nova namorada; corpo será enterrado nesta quinta (18) em Rio Branco
O acreano José Carlos Silva Sousa, 34 anos, foi assassinado com onze facadas no último domingo (14) em Sinop, interior do Mato Grosso. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da namorada de José Carlos, que havia iniciado um relacionamento há apenas uma semana. De acordo com o relato da mãe da vítima, Antônia, o agressor invadiu o apartamento e atacou José Carlos pelas costas.
A vítima, que trabalhava como motorista de aplicativo, havia se mudado para Sinop há oito anos em busca de melhores oportunidades de vida. José Carlos deixou dois filhos adolescentes – uma menina de 15 anos e um menino de 12 – que moram em Curitiba com a mãe.
“O assassino tirou a vida do meu filho covardemente. Os dois filhos dele estão inconsoláveis”, desabafou a mãe.
O crime ocorreu no bairro Boa Esperança, onde uma adolescente – atual namorada da vítima – foi encontrada chorando em uma casa próxima e relatou à polícia que seu ex-companheiro seria o autor do crime. A família aguarda o andamento das investigações enquanto se prepara para trazer o corpo de José Carlos de volta ao Acre.
Campanha para traslado
O corpo de José Carlos Silva Sousa, chegou a Rio Branco nesta quarta-feira (17). Após uma campanha organizada pela família para repatriar os restos mortais, o velório está sendo realizado em uma igreja do bairro Preventório. O sepultamento ocorrerá às 16h desta quinta-feira (18) no Cemitério Morada da Paz.
Comentários
Cotidiano
Abertura do Campeonato de Futebol NSL tem shows e escolha de musas nesta quarta
Cerca de 64 times disputam o Campeonato de Futebol da Superliga Acreana NSL, com abertura nesta quarta-feira, 17, a partir das 18h, no Arena da Floresta, em Rio Branco.
O evento terá escolha da Musa e Miss Simpatia Superliga, shows da cantora acreana Priscila Flor e do dj Pedrinho Moura, o Anão do Pânico.
Na ocasião, as 18h, Red Bull e Bombeiro Hidráulico disputam o primeiro e o segundo lugar da edição de 2024. Já o duelo pelo terceiro, fica entre Borússia e Adalberto Aragão a partir das 20h30.
O campeão da Copa NSL 2025 será decidido no estilo mata-mata. O time que perder, tá fora da competição, e o que ganha avança para a próxima fase.
Times confirmados com suas musas para 15ª edição:
1 Borussia
2 Croácia
3 Cristal Palace
4 Sena Madureira Futebol Club
5 Londrina
6 Cruzeiro do Custódio
7 Iluminados Futebol Clube
8 Roma do Airton Sena
9 Maap
10 Unidos do Amapá
11 Meninos da Vila Porto Acre
12 Fiorentina Futebol Clube
13 Bombeiro hidráulico
14 Motinha Futebol Clube
15 Cabreúva
16 Unidos da Torre Futebol Clube
17 Unidos da Fé
18 Atlético Vila Real
19 Amigos do Rui Lino
20 Apolonio Sales
21 Atlanta Futebol Club
22 PSG Montanhês
23 Red Bul J
24 Força Jovem
25 Amigos do Aragão
26 Inter de Miami
27 Panela Futebol Clube
28 Aeroporto Futebol Clube
29 OCS
30 Chapecoense Futebol Clube
31 Inter Miami Acre
32 Coliseu Futebol Clube
33 Red Bull
34 Amigos do Elias
35 Sevilha
36 União Católica
37 Amigos do M7
38 Torrão Futebol Clube
39 Amigos do Adailton
40 Chelsea
41 Lendários
42 Rio Branco sub-20
43 Bolonha
44 Granada Futebol Clube
45 Estação Vip
46 DC Lima Futebol Clube
47 Udinese
48 Curitiba
49 Sena Madureira 2
50 Atletico Aragão Futebol Clube
51 Amigos JJ Futebol Clube
52 Wolvis Futebol Club
53 Guerreiros da Fé
54 Juventude Bujari
55 Red Bull Bujari
56 10 Na Bola
57 Milan AC
58 Heróis Futebol Clube
59 Good Futebol Club
60 Curinga Futebol Club
61 Parma
62 Chape
63 Bayer B
64 SPFC
Comentários
Cotidiano
Federação de Futebol do Acre fará capacitação para categorias de base
A Federação de Futebol do Acre (FFAC), em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), vai realizar uma capacitação voltada às categorias de base, por meio do programa CBF Transforma. O evento acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2025, na sede da FFAC, em Rio Branco.
O programa tem como objetivo de transformar o futebol nacional e potencializar o seu impacto social por meio de investimentos em projetos estratégicos de desenvolvimento, por meio de parceria com as federações e clubes.
A iniciativa conta ainda com o apoio da Conmebol Evolución, projeto voltado ao incentivo e à evolução do futebol sul-americano.
Você precisa fazer login para comentar.