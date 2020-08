Aldo do Nascimento Brito, de 44 anos, saiu de sua casa no bairro Sobral às 11h da quinta-feira (6) com destino ao Centro da cidade de Rio Branco e não retornou.

Com seu sumiço há cinco dias, a família de Aldo está desesperada e pede ajuda para encontrá-lo. O homem estava vestido com uma calça jeans clara, camisa xadrez com detalhes brancos, uma bota cano longo bico fino e de chapéu preto.

Familiares do homem foram à delegacia da Baixada da Sobral nesta segunda-feira e registraram um boletim de ocorrência.

Qualquer informação sobre Aldo Nascimento deve ser dada pelos telefones 68999265029 e 68999678584.

