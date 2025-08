Família é feita refém durante assalto em zona rural de Plácido de Castro; veículo é recuperado pela PM

Criminosos armados invadiram residência e fugiram com carro e moto; buscas seguem para localizar suspeitos e demais pertences

Uma família viveu momentos de terror na madrugada desta quarta-feira (6), após quatro homens armados invadirem sua residência, localizada no km 12 da AC-475, na zona rural de Plácido de Castro, interior do Acre. Os criminosos renderam os moradores e os mantiveram como reféns durante a ação.

Segundo informações da polícia, além de diversos objetos pessoais, os assaltantes fugiram levando um carro modelo Volkswagen Gol e uma motocicleta Yamaha Factor. Após a fuga, os moradores conseguiram se libertar das amarras e procuraram ajuda para registrar a ocorrência.

A Polícia Militar de Plácido de Castro foi acionada e iniciou as buscas imediatamente, com apoio da guarnição de Acrelândia, que passou a monitorar os principais ramais da região. Nas primeiras horas da manhã, a Patrulha Rural da PM de Acrelândia localizou o veículo Gol abandonado no Ramal Bengala, no km 1.

Varreduras foram feitas na área, com uso de drone, mas nenhum suspeito foi encontrado. O automóvel recuperado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Acrelândia, onde será submetido à perícia.

As autoridades continuam as buscas para tentar localizar a motocicleta levada no assalto e identificar os autores do crime. A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil.

