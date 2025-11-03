Família é expulsa de casa por facções criminosas tem objetos roubados em Brasiléia

Moradores vivem clima de medo em bairros periféricos; Polícia Militar prestou apoio e recuperou bens da vítima

Uma família de Brasiléia, viveu momentos de terror após ser ameaçada e expulsa de casa por facções criminosas que disputam território na região de fronteira. O caso registrado nesta segunda-feira (3) e mobilizou equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, que foram acionadas para resgatar os pertences da família.

De acordo com informações registradas na delegacia, a família já havia sido alvo de uma invasão na semana passada, quando um grupo armado — disfarçado de policiais — invadiu a residência. O objetivo seria executar um jovem morador, mas o plano falhou após a arma de um dos criminosos falhar durante a ação.

Durante a tentativa de defesa, o patriarca da família foi baleado na perna e no pé. Desde então, os criminosos teriam ordenado que todos deixassem o bairro, sob ameaça de morte caso permanecessem no local.

Com medo, os moradores abandonaram a casa e os pertences, que foram posteriormente localizados por terceiros — entre eles, uma geladeira e um fogão levados pelos criminosos. Os objetos foram restituídos à família com apoio da Polícia Militar.

O caso foi registrado na delegacia de Brasiléia e está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e prender os envolvidos.

A situação reforça o clima de insegurança e intimidação imposto por facções criminosas que atuam na fronteira entre Brasiléia e Cobija, na Bolívia.

Relacionado

Comentários