Família de jovem com doença rara enfrenta drama em São Paulo e pede ajuda para continuar tratamento

A jovem enfrentou um grave quadro de desnutrição. Pesando apenas 14 kg, foi internada por três meses no Hospital das Clínicas, em São Paulo

Lauanny é de Sena Madureira e nasceu prematura, com apenas 7 meses e 15 dias, e desde então sua história tem sido marcada por coragem e superação. Aos 3 anos, foi diagnosticada com diversas condições de saúde complexas, como hipotireoidismo, paralisia cerebral, ictiose congênita (uma rara doença de pele), síndrome de Sjögren-Larsson, traço de anemia falciforme e escoliose severa.

Cada crise convulsiva deixava sequelas. Em diversos episódios, Lauanny chegou a entrar em coma. Foram anos enfrentando internações, baterias de exames e tratamentos intensos, mas as crises continuaram, mesmo com o uso de anticonvulsivantes potentes.

Em 2022, após contrair Covid-19, Lauanny passou a apresentar falhas respiratórias graves e hoje depende de oxigênio em tempo integral. A escoliose que ela possui está comprimindo o pulmão, exigindo uma cirurgia urgente — não para fazê-la andar, mas simplesmente para permitir que ela continue respirando.

No ano passado, a jovem enfrentou um grave quadro de desnutrição. Pesando apenas 14 kg, foi internada por três meses no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Durante esse período, passou por uma cirurgia de gastrostomia (GTT) para receber alimentação diretamente no estômago. Contudo, devido à ictiose, a cicatrização da ferida não ocorre como o esperado, provocando infecções severas.

Hoje, Lauanny está internada com uma infecção generalizada na região abdominal. O suco gástrico ultrapassou os limites do estômago, atingindo órgãos internos e provocando necrose — a morte dos tecidos, que gera bolhas de ar e risco à vida. A jovem está em jejum há dias, recebendo apenas soro e morfina, além de diversos cremes para conter a abertura do ferimento na barriga.

Força de mãe e avó

Lauanny está acompanhada pela mãe, Geisiane, e pela avó, Clarice. Geisiane é mãe de quatro filhos — incluindo um menino autista de apenas quatro anos — e se mudou com eles para São Paulo por conta do tratamento da filha. A situação da família é extremamente delicada. Clarice, a avó, também enfrenta problemas sérios de saúde: faz tratamento cardíaco e, recentemente, foi diagnosticada com trombose nas pernas, o que limita sua capacidade de ajudar nos cuidados.

Sem recursos, a família conta com a solidariedade de amigos e parentes. Uma rifa de dois liquidificadores está sendo promovida para arrecadar fundos — cada número custa R$ 10 — e todo o valor será destinado à manutenção da estadia em São Paulo, alimentação, transporte e medicamentos.

Como ajudar

A jovem precisa de cuidados contínuos, medicamentos específicos, alimentação especial e da tão esperada cirurgia na coluna. Qualquer tipo de ajuda — financeira, material ou mesmo o compartilhamento dessa história — faz a diferença.

Se você deseja contribuir, entre em contato com a família para saber como ajudar ou participar da rifa ou doe na chave Essa é a Chave Pix 68992537344 (WhatsApp) em nome de Charles Urizzi da Silva. A solidariedade pode salvar vidas — e a de Lauanny precisa urgentemente de apoio.

Com Yaco News

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários