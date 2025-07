Mãe de Aurora Maria denuncia negligência e aguarda laudo oficial após recém-nascida sofrer lesões graves em unidade de saúde de Cruzeiro do Sul

A família da bebê Aurora Maria, vítima de graves lesões semelhantes a queimaduras após um banho no Hospital da Mulher e da Criança de Cruzeiro do Sul (AC), cobra respostas das autoridades e responsabilização pelos envolvidos no caso. A mãe da recém-nascida, Leidy Mesquita, usou as redes sociais neste sábado (5) para denunciar a demora na apuração e reforçar a busca por justiça. O incidente ocorreu no dia 22 de junho, um dia após o parto.

Em publicação compartilhada nas redes, a família critica a condução do caso pelos profissionais de saúde e autoridades locais. “Todos os médicos que a acompanham sabem que se trata de queimaduras, e todo o tratamento realizado até agora confirma isso”, escreveu Leidy.

Ainda segundo a família, a suposta negligência colocou a vida da criança em risco. “Esse erro custou muito à nossa família e quase tirou a vida da nossa pequena. Queremos verdades, responsabilizações e, acima de tudo, justiça”, afirmou. A mãe também destacou que a luta por Aurora se tornou uma bandeira por outras vítimas de erros médicos: “Não é apenas por ela, mas por todos que foram silenciados e desacreditados”.

Disse mais. “Estamos aguardando com ansiedade a liberação oficial do laudo para que possamos tomar todas as medidas cabíveis e buscar justiça. Esse erro custou muito à nossa família e quase tirou a vida da nossa pequena. Queremos verdades, responsabilizações e, acima de tudo, justiça. A luta que começamos por Aurora agora se amplia. Não é apenas por ela, mas por todos que foram silenciados, desacreditados e que perderam sua voz”, declarou.

A família aguarda a liberação oficial do laudo médico para tomar as medidas legais necessárias. O caso, que chocou o Acre, segue sob investigação.

Aurora segue internada em hospital especializado

Aurora Maria continua internada no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte (MG), onde recebe tratamento especializado em queimaduras. A unidade é referência nacional no atendimento a casos graves e abriga o maior Centro de Tratamento de Queimaduras (CTQ) do país.

A bebê apresentou evolução no quadro clínico nos últimos dias. Já foi extubada, começou a mamar e segue com cicatrização satisfatória das lesões. Na sexta-feira, 4, a mãe contou que conseguiu segurar a filha nos braços pela primeira vez. No entanto, parte dos dedinhos ainda permanece com alterações e pode demandar cirurgia plástica no futuro, caso a regeneração natural não ocorra.

Aurora chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória durante a internação no dia 28 de junho, ficando cerca de 39 minutos sem batimentos cardíacos antes de ser reanimada com sucesso pela equipe médica.

Investigação e providências

A técnica de enfermagem que deu o banho foi afastada preventivamente das funções. O caso é investigado pela Polícia Civil do Acre.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, disse que a transferência da bebê para Belo Horizonte ocorreu como medida emergencial, mesmo antes da confirmação do diagnóstico.

