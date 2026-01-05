Geral
Família cobra investigação por feminicídio após Regina ser encontrada morta: ‘Crime hediondo’, diz irmão
Irmão da vítima, Regina Patrícia, de 43 anos, critica lentidão da polícia e aponta erros no atestado de óbito; namorada e outro homem são investigados, mas liberados após prestar depoimento
A família de Regina Patrícia Teixeira da Cunha, de 43 anos, cobra justiça e agilidade nas investigações de seu assassinato, registrado como possível feminicídio. Ela foi encontrada morta com um corte profundo no pescoço na casa onde morava com a namorada, no bairro Samaúma, em Brasiléia, no Acre.
O irmão da vítima, o médico Jorge Teixeira, denuncia a falta de informações da polícia e erros no atestado de óbito. “Minha irmã foi degolada. Qualquer outro crime, menor que fosse, teria ido para o IML da capital. E o dela não, o corpo foi liberado”, afirmou. Vizinhos encontraram o corpo após estranharem a porta aberta. A namorada prestou depoimento e disse ter passado a noite fora, versão confirmada por um amigo. Uma testemunha, porém, relatou tê-la visto saindo do local com a bicicleta de Regina na noite do crime.
O relacionamento do casal era conturbado, e a vítima teria sido ameaçada na véspera. A polícia investiga também a possível atuação do local como ponto de venda de drogas. Até o momento, ninguém foi preso.
A perícia analisar uma faca encontrada pela Polícia Militar dentro da residência onde Regina Patrícia foi assassinada com um corte profundo no pescoço. A arma pode ser crucial para confirmar a autoria e as circunstâncias do crime, investigado como possível feminicídio.
A família, no entanto, segue angustiada com a lentidão das investigações segundo o irmão da vítima, o médico Jorge Teixeira, que não mora mais no município, o mesmo declarou que: “A família está desesperada, minha mãe é uma senhora de 74 anos que só tem eu por ela. Peço justiça pela minha irmã”. Ele critica a falta de transparência e informações por parte das autoridades, além de apontar supostos erros no atestado de óbito.
A polícia segue colhendo informações e detalhes, mesmo que pequenos, para tentar desvendar o assassinato de Regina Patrícia. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e o caso permanece em aberto, registrado como possível feminicídio. O irmão da vítima, Jorge Teixeira, reforçou o desespero da família e o pedido por respostas. A polícia não divulgou prazos para conclusão do inquérito.
Comentários
Geral
Buscas por menina de 2 anos desaparecida em acidente de barco em Tarauacá são encerradas após três dias
Emily Lorrany caiu no Rio Tarauacá após colisão de embarcações; mãe e irmão foram resgatados, mas corpo da criança não foi localizado. Polícia aguarda depoimento dos pais
As buscas pela pequena Emily Lorrany, de apenas 2 anos, desaparecida após uma colisão entre duas embarcações no Rio Tarauacá, no interior do Acre, foram encerradas no último dia 31. A criança caiu na água na última segunda-feira (29), junto com a mãe e o irmão de 6 anos — estes resgatados com vida.
Segundo o tenente Marcelo Monteiro, subcomandante do Corpo de Bombeiros de Tarauacá, as operações de mergulho duraram três dias, mas não encontraram a menina. “Devido ao volume da massa corporal, é muito difícil uma criança de dois anos subir à superfície”, explicou. A família já foi comunicada sobre o fim das buscas.
O delegado José Ronério afirmou que aguarda os pais da criança na delegacia para registrar o desaparecimento e colher depoimentos. O caso segue sob investigação.
Comentários
Geral
Onça-pintada ataca e mata cachorros em comunidade ribeirinha de Tabatinga em Sena Madureira
Moradores de Tabatinga, em Sena Madureira, relatam ao menos três ataques recentes e temem pela segurança; prática de caça foi suspensa por medo de novos encontros com o felino
Uma série de ataques de uma onça-pintada a cachorros tem gerado medo e preocupação entre os moradores da comunidade Tabatinga, localizada às margens do Rio Iaco, em Sena Madureira, no Acre. Segundo relatos enviados à redação do YacoNews, ao menos três cães foram mortos pelo animal nos últimos dias.
Os ataques levaram os ribeirinhos a evitar saídas para a mata, especialmente para atividades de caça, nas quais costumam levar os cães como companhia e auxílio.
“Já evitamos sair para caçar por receio de não retornarmos em segurança”, contou um morador.
Um vídeo obtido pela reportagem mostra os animais mortos, reforçando a gravidade da situação. A comunidade aguarda providências de órgãos ambientais ou de controle de fauna para evitar que o conflito se intensifique e possa envolver riscos diretos às pessoas.
Comentários
Geral
Tiroteio em Acrelândia envolve policiais civil e militar após briga de casal
Disparos atingem viatura de PM durante desentendimento; ninguém ficou ferido, mas área foi isolada e ambos foram conduzidos à delegacia para investigação
Um tiroteio na manhã desta segunda-feira (5) mobilizou a Polícia Militar em Acrelândia, no interior do Acre, após moradores relatarem disparos de arma de fogo em uma residência na Avenida Brasil. No local, os policiais constataram que os tiros atingiram um veículo pertencente a um militar da PM.
A principal suspeita é de que os disparos tenham sido efetuados por uma policial civil, companheira do militar, durante um desentendimento doméstico. Não houve feridos. A área foi isolada para preservação de provas, e ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil local para registro da ocorrência.
O caso será apurado em duas frentes: a Polícia Civil investiga crimes como ameaça, dano e violência doméstica, enquanto um Inquérito Policial Militar (IPM) deve ser aberto para analisar a conduta do PM envolvido.
Você precisa fazer login para comentar.