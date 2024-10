Faltam 6 dias: confira como consultar o local de votação

Capital de Rondônia celebra 110 anos de sua fundação como município, marcada por crescimento econômico e rica diversidade hídrica.

No dia 2 de outubro, Porto Velho, a capital de Rondônia, celebra 110 anos de criação. Fundada em 4 de julho de 1907 pela Madeira Mamoré Railway Company, a cidade foi oficialmente elevada à categoria de município em 1914. Desde então, passou por transformações significativas, tornando-se um importante polo econômico e populacional na Região Norte do Brasil.

Com uma população estimada em 494.013 habitantes, Porto Velho é o município mais populoso de Rondônia e o quarto da Região Norte, atrás apenas de Manaus, Belém e Ananindeua. A cidade é notável por sua vasta extensão territorial, ocupando mais de 34 mil km², o que a torna a capital brasileira com a maior área territorial.

A economia de Porto Velho é uma das mais dinâmicas do país. Em 2010, o PIB foi estimado em R$ 7,5 bilhões, representando cerca de um terço do PIB de Rondônia. Além disso, a cidade se destaca por ser a única capital brasileira que faz fronteira com outro país, a Bolívia.

A empresa construtora norte-americana May Jekyl And Randolph contratada por Percival Farquhar para construir a ferrovia Madeira-Mamoré, “funda” Porto Velho a 4 de junho de 1907 (data alusiva à independência dos EUA), local por ela escolhido para ser o ponto inicial da ferrovia. Contudo, sua criação se deu em 2 de outubro de 1914 pela Lei 756, aprovada pela Assembleia Legislativa amazonense e sancionada pelo governador do Estado do Amazonas, Dr. Jonathas de Freitas Pedrosa.

Data de fundação e de criação, mas temos ainda a data de instalação do Município de Porto Velho, 24 de janeiro de 1915 quando o major Fernando Guapindaia assume como primeiro prefeito da cidade, governando até 1916 quando temos a primeira eleição na região, sendo eleito o médico Joaquim Augusto Tanajura. Este, por sua vez, assumiu o município no dia 1º de janeiro de 1917, para uma gestão no período de 1917/1919. Joaquim Tanajura foi eleito novamente em 1922, para um segundo mandato no período de 1923/1925.

Em 1943 Porto Velho passou a ser parte do recém-criado Território Federal do Guaporé, com território antes pertencente ao Amazonas, e teve como primeiro prefeito eleito Mário Monteiro, que ficou no cargo de 13 de setembro de 1943 até 7 de fevereiro de 1946.

Em 17 de fevereiro de 1956, o estado mudou novamente de nome e passou a ser Rondônia. Na época, Renato Climaco Borralho de Medeiros, que havia sido nomeado, deixou o cargo de prefeito da capital em 14 de outubro de 1956 Walter Montezuma de Oliveira assumiu após ser eleito, ficando na gestão do município até o início de 1958.

Criado à margem direita do Rio Madeira, importante rio de navegação e produção de energia, o município possui riquezas, encantos e atrativos para os moradores. É uma metrópole ainda jovem, mas com potencial para o desenvolvimento. Entre as belezas, o pôr do sol no Rio Madeira, Praça Três Caixas D’Água, Espaço Alternativo, Igreja de Santo Antônio e vários outros.

Sua história centenária é composta por uma sucessão de fatos e feitos que mudaram o perfil de Rondônia, da região Norte e, não raro, tiveram repercussão na história do Brasil. A cultura é rica e diversificada, resultado da proximidade com a floresta, com as águas do Madeira mas, principalmente, da integração de pessoas que para cá vieram em busca de trabalho e acabaram por fixar raízes à terra.

É uma cidade única, tem em sua origem o suor de pessoas de mais de 50 nações, a língua inglesa já foi idioma oficial e, tivemos o primeiro campo de basebol do Brasil. Peculiaridades que tornam Porto Velho uma cidade miscigenada, com características acolhedoras.

No fundo, talvez seja isto que torna Porto Velho especial: a capacidade de acolher aquele que chega. E, portanto, a capacidade de cativar.

Desafios Climáticos de 2024



Em 2024, Porto Velho enfrenta um cenário climático desafiador, marcado por estiagem e seca. A fumaça proveniente de queimadas na região tem afetado a qualidade do ar, tornando a situação ainda mais crítica. Esse fenômeno climático impacta não apenas a saúde da população, mas também a biodiversidade local, especialmente a ictiofauna do Rio Madeira, que abriga uma rica variedade de espécies. A combinação de seca e fumaça trouxe novas preocupações para a cidade, que, ao longo de sua história, já lidou com diversas adversidades ambientais.

Localizada na Bacia do Rio Amazonas, Porto Velho é banhada pelo Rio Madeira, principal afluente do Amazonas. Esse rio é conhecido por sua riqueza em recursos naturais, incluindo uma variada ictiofauna, cuja diversidade é fundamental para a economia local, especialmente a pesca. Os lagos do Cuniã e Belmont também são importantes para a biodiversidade e a pesca na região.

Porto Velho continua a se desenvolver e a se adaptar a novos desafios. Comemorando 110 anos, a cidade reflete sobre sua rica história e os obstáculos que enfrenta, especialmente em relação às questões climáticas que impactam a vida de seus habitantes. A luta contra a seca e a fumaça é um lembrete da importância da preservação ambiental e da necessidade de políticas eficazes para garantir um futuro sustentável para a capital rondoniense.

