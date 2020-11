O laboratório Meurieux estava ontem com pelo menos 72 testes esperando reagente.

O Acre registrou apenas 03 novos casos de COVID ontem e nenhuma morte. Mas os números enganam. Não querem dizer que a epidemia está controlada na capital e no interior, que o perigo passou. Mostram apenas que estão faltando testes rápidos para o diagnóstico da doença. O laboratório Meurieux estava ontem com pelo menos 72 testes esperando reagente.

Ao contrário, há temor de aceleração dos casos de Covid na capital, também em função das aglomerações causadas pela campanha política. Ontem, um candidato a prefeito na capital teve uma ação de campanha fiscalizada pela Vigilância Sanitária por descumprir as normas de isolamento e distância. Não é verdade que o ato tenha sido impedido, apenas foi aconselhado seguir as normas do decreto da COVID.

No estado, já receberam alta médica 28.185 infectados, ainda permanecem hospitalizados 81 pacientes e em isolamento, 2.688. O total de infectado no Acre é de 30.954, para 693 óbitos.

