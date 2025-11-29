Flash
Falta de dinheiro em caixas eletrônicos do Banco do Brasil persiste e prejudica clientes em Epitaciolândia
Problema crônico na única agência do município foi registrado novamente neste sábado (29) pelo vereador Ari Mendes; situação preocupa com a proximidade das festas de fim de ano
Os clientes do Banco do Brasil em Epitaciolândia continuam enfrentando graves transtornos devido à falta constante de dinheiro nos caixas eletrônicos da única agência do município. Neste sábado (29), o vereador Ari Mendes (Solidariedade) registrou em vídeo mais um episódio do problema, que se repete há anos sem solução efetiva.
A situação crítica inclui:
-
Caixas eletrônicos sem funcionamento para saques durante finais de semana
-
Falta crônica de notas nos terminais, mesmo em dias úteis
-
Ausência de fiscalização do Procon, que não tem escritório no município
O parlamentar destacou que o problema já foi amplamente discutido em sessões ordinárias da câmara municipal, com visitas dos vereadores à superintendência do banco em Rio Branco, mas as reclamações não surtiram efeito prático.
A situação preocupa especialmente com a aproximação das festas de fim de ano, quando a demanda por saques em espécie tradicionalmente aumenta. O Banco do Brasil detém a maioria dos pagamentos no estado e é a única instituição bancária com agência física no município, o que agrava o impacto da situação na população local.
Os esforços dos representantes do povo até o momento não conseguiram resolver o problema estrutural, deixando os clientes reféns do mau funcionamento dos serviços bancários na cidade.
Os vereadores de Epitaciolândia marcaram para a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal, que acontece na segunda-feira (1º), a presença do gerente da agência do Banco do Brasil no município. O representante da instituição financeira foi formalmente convocado para prestar esclarecimentos sobre os persistentes problemas no atendimento e a falta crônica de cédulas nos caixas eletrônicos.
O problema, que se arrasta há anos, tem causado sérios transtornos à população, especialmente em finais de semana e vésperas de feriados.
Na sessão, os parlamentares devem cobrar do gerente:
-
Soluções imediatas para o abastecimento regular dos caixas
-
Explicações sobre as causas da repetição do problema
-
Plano de ação concreto para evitar novos transtornos
-
Posicionamento sobre a ampliação do atendimento no município
A reunião ganha importância adicional com a aproximação do período natalino, quando tradicionalmente há aumento na demanda por saques em espécie. A população espera que a pressão dos vereadores possa finalmente resultar em medidas efetivas para resolver o problema que afeta milhares de clientes do banco no município.
Vereador Joabe Lira presta homenagem a cidadãos que contribuem para o crescimento de Rio Branco
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, conduziu na noite de sexta-feira, 28, no auditório do Detran, a solenidade de entrega dos Títulos de Cidadão Rio-Branquense, Cidadão Verde e Campos Pereira. A cerimônia reuniu mais de uma centena de homenageados, familiares e autoridades, em um evento marcado pelo reconhecimento público às pessoas que contribuem para o desenvolvimento social, comunitário e econômico da capital acreana.
Na oportunidade, o parlamentar destacou que homenagear cidadãos que ajudam a construir a cidade é um dos atos mais significativos do Parlamento Municipal. “Estas pessoas fazem parte da história viva de Rio Branco. Cada trajetória representa trabalho, entrega e compromisso com a coletividade. Esta solenidade é a maneira que a Câmara encontra de agradecer e reconhecer quem ajuda a construir uma cidade mais justa, mais humana e mais forte”, afirmou.
Os homenageados do chefe do Legislativo foram: Luciane Cascia de Araújo Martins, Alexander Santos de Carvalho, Francisco Alves de Assis Filho, Eracides Caetano de Souza, Higo Shahenno Muniz dos Santos e Carlos Alberto Alves Nasserala.
Joabe ressalta que cada nome representa uma contribuição única para a capital. Para o presidente, “valorizar essas trajetórias é reforçar o compromisso da Câmara com aqueles que ajudam a transformar Rio Branco diariamente”.
E acrescentou: “muitos dos homenageados nasceram em outras cidades, mas escolheram Rio Branco como lar e dedicam a ela seu trabalho e seu talento. Outros nasceram aqui e mantêm viva a identidade da nossa capital. Todos têm em comum o compromisso com o bem da nossa gente”, finalizou.
Sebrae e Federações promovem “Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial”
Evento marca fechamento de trabalhos realizados com associações de classes empresariais do Acre
De 26 a 28 de novembro, o município de Brasiléia recebe o Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial, promovido pelo Sebrae, em parceria com as federações da Indústria do Acre (FIEAC), de Agricultura e Pecuária do Acre (FAEAC) e das Associações Comerciais do Acre (FEDERACRE).
A 6ª edição do Congresso tem como temática a “Resiliência Territorial” e marca o fechamento anual dos trabalhos voltados para o desenvolvimento das associações de classes empresariais.
De acordo com o gestor do projeto Protagonismo Empresarial, Marcos Maciente, este congresso simboliza o avanço das entidades empresariais no Acre. “Nosso compromisso é gerar representatividade onde ela ainda não existe e qualificar a gestão onde já existe. Neste evento nós estamos reconhecendo quem tem se dedicado a transformar o ambiente de negócios e a impulsionar o desenvolvimento do empreendedorismo local”.
Durante os três dias de congressos, os participantes receberam informações relevantes para crescerem e melhorar, além de momentos de networking para tratar sobre as associações. O evento também contou com a premiação de melhor associação comercial, sindicato rural e núcleo da indústria do estado.
Ciclista e motociclista ficam feridos após colisão em cruzamento no Bairro Ferreira Silva, em Brasiléia
Motociclista boliviana sofreu múltiplas lesões e foi levada ao hospital; ciclista recusou atendimento
Um acidente registrado por volta das 22h desta quinta-feira (27) deixou duas pessoas feridas no cruzamento da Rua Ernestino do Amaral com a Rua Vitória Salvaterra, no Bairro Ferreira Silva, em Brasiléia.
Segundo informações da guarnição policial, o condutor da bicicleta, Dimas Júnior O. dos Santos, de 22 anos, relatou que seguia pela Ernestino do Amaral quando foi atingido por uma motocicleta que trafegava em alta velocidade. Com o impacto, ele caiu ao solo e sofreu escoriações na cabeça, no braço esquerdo e nas pernas. Apesar das orientações, o ciclista recusou atendimento médico.
A motociclista envolvida, identificada como Gerciana Gomes Cruz, de 34 anos, que pilotava uma moto boliviana de placa NE7046, apresentava diversas lesões corporais. Ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada ao Hospital Regional do Alto Acre.
A Polícia Militar permaneceu no local até a chegada da perícia da Polícia Civil e, em seguida, deslocou-se até a unidade hospitalar para acompanhar o estado clínico da motociclista e proceder com sua identificação.
O caso segue sob investigação.
