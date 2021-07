Falso Pai de Santo de Xapuri que se aproveitava da religião para praticar abuso sexual é condenado a 18 anos de prisão

Condenado se aproveitava da religião para praticar abuso sexual contra menor durante banho de descarrego.

A polícia civil de Xapuri, por determinação do Delegado Dr Gustavo Neves, através do chefe de investigação, inspetor Eurico Feitosa, realizou na manhã desta terça-feira (20), a prisão do réu conhecido como ‘Pai Manoel’, que na última segunda-feira, (19), foi condenado pelo Poder Judiciário a uma pena de 18 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática de crime de estupro de vulnerável e extorsão.

Segundo consta nos autos do processo, foi comprovado que durante a instrução processual, ‘Pai Manoel’ atraiu a vítima menor de 14 anos para o “Centro de Exú”, sob o argumento de que visualizou maus espíritos encarnados na adolescente e para tira-los era necessário um banho com água de côco e mel.

Assim, Pai Manoel ordenou que a vítima ficasse nua e em seguida, iniciou o falso banho, acariciando os seios, partes íntimas, penetrando-a consumindo o ato sexual. A menor foi abusada por volta de 30 minutos e após morder o braço do abusador, saiu em fuga.

O abusador posteriormente procurou a vítima cobrando R$ 50,00 pelo banho que transformou em estupro.

O juiz titular da Comarca de Xapuri, Dr Luis Gustavo Alcalde Pinto, negou o direito de o réu recorrer em liberdade, decretando sua prisão preventiva em face da sentença criminal condenatória recorrível.

Após o cumprimento do mandado de prisão a equipe chefiada pelo inspetor Eurico Feitosa encaminhou o condenado à Delegacia de Polícia. Pai Manoel será transferido nas próximas horas para a penitenciária Francisco de Oliveira Conde, localizada na Capital.

