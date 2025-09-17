Acre
Falha em bomba compromete abastecimento de água em três regionais de Rio Branco
Calafate, Floresta e Distrito Industrial enfrentam redução temporária no fornecimento até conclusão de reparos
O abastecimento de água em parte de Rio Branco foi comprometido nesta quarta-feira (17) devido a uma falha na bomba principal da Estação de Tratamento de Água 2 (ETA II), que atende as regionais Calafate, Floresta e Distrito Industrial.
De acordo com a Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto (Saerb), equipes de mecânica estão atuando no reparo e a previsão é de que o serviço seja concluído até o fim da tarde de hoje.
Enquanto os trabalhos seguem, moradores dessas localidades devem enfrentar instabilidade no fornecimento. A normalização está prevista para ocorrer logo após a finalização da manutenção.
A gestão municipal pediu a compreensão da população e reforçou a necessidade do uso consciente da água durante o período de instabilidade. A Prefeitura ressaltou ainda que segue trabalhando para garantir a eficiência e regularidade no abastecimento em toda a capital.
Xapuri define regras para pagamento do IPTU 2025 com desconto de até 30%
A Prefeitura de Xapuri publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 17, o Decreto nº 238, que regulamenta o lançamento e a forma de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e das taxas de serviços públicos específicos referentes ao exercício de 2025.
De acordo com o decreto, os contribuintes poderão optar pelo pagamento à vista, com desconto de 30% até 31 de outubro, ou parcelar o valor em até três vezes, sem desconto. O cronograma prevê vencimento da primeira parcela em 30 de setembro, da segunda em 30 de outubro e da terceira em 30 de novembro.
O texto estabelece ainda que valores inferiores a 20 Unidades Fiscais (R$ 60,00) não poderão ser parcelados, mas terão desconto de 20% no pagamento à vista.
Outra medida prevista é a isenção do IPTU para imóveis interditados pela Defesa Civil Municipal, desde que o proprietário apresente requerimento formal acompanhado de documentação pessoal e laudo técnico emitido pela Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros do Acre.
Os contribuintes que não concordarem com o valor lançado poderão apresentar impugnação gratuita até o dia 30 de outubro de 2025, solicitando inclusive vistoria técnica. Após essa data, pedidos de revisão ou vistoria só serão aceitos mediante pagamento de taxa administrativa.
Acre registra queda na taxa de desemprego no segundo trimestre de 2025, afirma IBGE
A taxa de desocupação no Acre apresentou queda no 2º trimestre de 2025, alcançando 7,3% contra 8,2% registrados nos três primeiros meses do ano. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada nesta terça-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O levantamento mostra também que a taxa de desocupação da população de 14 anos ou mais recuou de 4,2% no 1º trimestre para 3,9% no 2º trimestre. Já a taxa de participação na força de trabalho subiu de 51,8% para 53,7% no mesmo período. O nível de ocupação também avançou, passando de 47,6% para 49,6%, o que indica uma variação positiva de 1,6 ponto percentual.
No 2º trimestre de 2025, o número de pessoas ocupadas no Acre chegou a 324 mil, contra 311 mil no trimestre anterior. A informalidade alcançou 151 mil trabalhadores, enquanto o setor público absorveu 70 mil pessoas no 2º semestre de 2025.
Já o setor privado empregou 146 mil pessoas. Desse total, 85 mil estavam empregadas com carteira assinada no setor privado, acima dos 83 mil do início do ano. Já os trabalhadores do setor privado sem carteira somaram 61 mil, também em alta frente aos 54 mil do 1º trimestre.
Rendimento do trabalho
Apesar do avanço da ocupação, o rendimento real do trabalho apresentou queda no estado. O rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, passou de R$ 2.693 no 1º trimestre para R$ 2.537 no 2º trimestre de 2025. A mesma tendência foi registrada no rendimento efetivamente recebido, que caiu de R$ 2.856 para R$ 2.509.
Entre os trabalhadores com carteira assinada no setor privado, o rendimento médio do trabalho principal caiu de R$ 2.183 no 1º trimestre para R$ 2.131 no 2º trimestre. Já para os empregados sem carteira, a renda recuou de R$ 1.591 para R$ 1.471.
Bruninho teve alta e está em apartamento pago pelo cantor Gusttavo Lima
Teve alta nesta terça-feira, 16, do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e está em um apartamento alugado pelo cantor Gusttavo Lima, o menino Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, o Bruninho, que vive em Cruzeiro do Sul e teve um marca-passo implantado no cérebro.
Acompanhado dos pais e o irmão, o retorno de Bruninho para o Acre, que estava previsto para o dia 24 de setembro, foi adiado para o início de outubro. Antes da saída do hospital, o eletrodo cerebral implantado no cérebro dele, passou por nova calibração, passando de um para um e meio.
“O doutor Paulo pediu para a gente alterar a data do voo. A gente não vai mais dia 24, que estava confirmado, a gente vai só dia 6 de outubro agora, porque ele quer fazer mais ativações do aparelho e quer tirar os pontos da cirurgia aqui”, contou Marcus Vinicius Girado Teixeira, pai de Bruno.
