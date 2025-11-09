Faixa etária de 21 a 30 anos lidera inscrições no Enem 2025 no Acre

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começa neste domingo (9) e, no Acre, a maioria dos candidatos tem entre 21 e 30 anos. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), essa faixa etária reúne 6.441 dos 28.962 inscritos confirmados no estado.

Embora o público jovem ainda seja expressivo, com 5.629 candidatos de 18 anos e 5.544 de 17 anos, o número de adultos que decidiram tentar uma vaga no ensino superior mostra o perfil diversificado dos participantes acreanos.

O levantamento revela ainda que 3.169 candidatos têm até 16 anos, enquanto 3.444 estão entre 31 e 59 anos e 50 têm 60 anos ou mais, reforçando que o exame continua atraindo pessoas de todas as idades.

Entre os inscritos, 59,75% são mulheres (17.305) e 40,25% homens (11.657). A maior parte se autodeclara parda (18.098), seguida de branca (6.346), preta (3.044), amarela (735) e indígena (380).

Dos quase 29 mil inscritos no Acre, 8.212 são concluintes do ensino médio da rede pública, enquanto 21.116 obtiveram isenção da taxa de inscrição e 7.846 efetuaram o pagamento.

Os portões serão abertos às 10h e fechados às 11h, sem tolerância para atrasos. A prova terá início às 11h30. No primeiro dia de aplicação, o exame será encerrado às 17h, enquanto no segundo dia as provas terminam um pouco mais cedo, às 16h30.

Em todo o Brasil, o Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de inscritos confirmados, um aumento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em comparação a 2024.

O exame será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o país, exceto em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), onde as provas ocorrerão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro por conta da COP30.

Relacionado

Comentários