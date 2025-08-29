Fafs vai promover Seletiva para definir 3ª equipe da Copa Norte

A Federação Acreana de Futsal (Fafs) decidiu realizar uma Seletiva para definir a terceira equipe do Estado na disputa da Copa Norte. A competição será disputada em Rio Branco entre os dias 19 e 25 de outubro.

“Essa é a maneira mais justa de definirmos a última vaga. Estamos criando uma excelente oportunidade para todas as equipes e estamos com as inscrições abertas”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Brasileia e Campo Grande

Os times do Brasileia e do Campo Grande foram convidados para disputar a Copa Norte. Brasileia não respondeu o documento enviado pela Fafs e o Campo Grande tem um impedimento por causa da documentação.

Corinthians e Flu da Bahia

Corinthians e Fluminense da Bahia são as duas equipes acreanas confirmadas no torneio. O Timão acreano vai promover o torneio e o Flu da Bahia entra na competição pelo critério técnico do Estadual de 2024.

