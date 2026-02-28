Fafs realiza congresso técnico dos Estaduais Sub-11 e 15

O Galvez joga contra o Vasco neste sábado, 28, a partir das 15 horas, no Tonicão, em um duelo válido pela 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Imperador soma 10 pontos na 3ª colocação e se vencer será vice-líder e estará classificado para a semifinal de maneira antecipada.

O Vasco é o 6º colocado com 4 pontos e somente um triunfo mantém as chances da equipe disputar a semifinal da competição.

Galvez

Depois da dura eliminação na Copa do Brasil, o Galvez concentra-se no Estadual e o primeiro objetivo é garantir o calendário nacional em 2027.

O técnico Maurício Carneiro não poderá contar com o volante Psica, suspenso, e a definição da equipe vai ocorrer somente no Tonicão.

Vasco

O Vasco também chega para o confronto após uma eliminação na Copa do Brasil e problemas seríssimos fora do gramado.

O técnico Erick Rodrigues passou por uma cirurgia no início da semana e por isso os vascaínos serão dirigidos pelo auxiliar Kinho Brito.

Com torcida

O Corpo de Bombeiro liberou um laudo provisório nessa sexta, 26, e pela primeira no Estadual de 2026, o Tonicão terá a presença dos torcedores nas arquibancadas.

Trio de arbitragem

Marcos Santos apita Galvez e Vasco. Douglas Rêgo e Deusdete da Cruz serão os auxiliares.

