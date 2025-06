Fafs realiza congresso técnico do Campeonato Estadual da 1ª Divisão

A Federação Acreana de Futsal (Fafs) realiza nesta sexta, 27, a partir das 19 horas, na sede da entidade, localizada na rua Jephete Maia, na Cohab do Bosque, 233, o congresso técnico do Campeonato Estadual da 1ª Divisão, no feminino e no masculino.

“Vamos definir os últimos detalhes do Estadual nos dois naipes. Essas são as competições mais importantes da temporada e por isso iremos definir todos os detalhes com bastante antecedência”, declarou Rafael do Vale.

2ª Divisão

O departamento técnico da Fafs também irá promover, a partir das 20 horas, o congresso técnico do Campeonato Estadual da 2ª Divisão, no feminino e masculino.

Equipes nas disputas

Estadual da 1ª Divisão (masculino)

Atlético Xapuriense

Pista

Brasileia

Fluminense da Bahia

Campo Grande

Quinarí

Calafate

Preventório

Veneza

Lyon

Estadual da 1ª Divisão (feminino)

Real Sociedade

Veneza

Villa

Calafate

Rio Branco

Borussia

Estadual da 2ª Divisão (masculino)

Bujari

Montenegro

Epitaciolândia

PSC

Rio Branco

Adesg

Amigos do Gerson

Borussia

Vila City

Café com Leite

Xapuri FC

Capixaba

Estadual da 2ª Divisão (feminino)

Assermurb

Café com Leite

Epitaciolândia

Quinarí

