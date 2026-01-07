Fafs programa assembleia geral e vai apresentar calendário de 2026

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta quarta-feira (7), o pagamento de quase R$ 1,7 milhão referente ao convênio do PAC Seleção, firmado junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para a construção da Escola em Tempo Integral José Valmir de Lima, no bairro Manchete, em Plácido de Castro.

De acordo com o parlamentar, esse repasse corresponde à primeira parcela para o início das obras. O investimento total do governo federal na construção da unidade escolar é de quase R$ 11,4 milhões, garantindo uma estrutura moderna e adequada para atender crianças e adolescentes do município em tempo integral.

Petecão destacou que a nova escola representa um sonho antigo da comunidade e uma necessidade urgente para Plácido de Castro. Segundo ele, o projeto vai ampliar o acesso à educação de qualidade, oferecer melhores condições de aprendizagem e contribuir diretamente para o desenvolvimento social do município.

“Essa escola é uma luta antiga da população. Como senador, tenho compromisso com a educação e, principalmente, com nossas crianças. A gente quer ver essa obra sair do papel e virar realidade, dando às famílias um espaço digno, seguro e adequado para que os alunos possam estudar, aprender e construir um futuro melhor”, afirmou o senador.

O prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva, também ressaltou a importância da liberação dos recursos e a parceria com o senador Petecão para o fortalecimento da educação no município. Segundo o gestor, o apoio do parlamentar tem sido fundamental para viabilizar investimentos estruturantes que beneficiam diretamente a população.

“O senador Petecão tem um trabalho municipalista muito forte e sempre esteve atento às necessidades de Plácido de Castro. Essa escola em tempo integral é uma conquista enorme para o nosso município e só está sendo possível graças à articulação e ao compromisso dele com a educação e com o desenvolvimento do nosso estado”, destacou o prefeito.

A nova escola vai ampliar a oferta de ensino em tempo integral, proporcionando mais oportunidades educacionais, atividades pedagógicas complementares e melhor acompanhamento dos alunos. Para Petecão, o investimento reforça o papel da educação como ferramenta essencial de transformação social e de construção de um Acre com mais oportunidades para todos.

Relacionado

Comentários