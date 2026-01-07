Cotidiano
Fafs programa assembleia geral e vai apresentar calendário de 2026
A Federação Acreana de Futsal(Fafs) programou para 6 de fevereiro na sede da entidade, no bairro do Bosque, uma assembleia geral, a partir das 17 horas, para apresentar a prestação de contas de 2025, regimento de taxas das competições de 2026 e o calendário da atual temporada.
“Essa é uma reunião muito importante. A presença dos dirigentes é fundamental porque vamos definir os detalhes da atual temporada”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Esboço do calendário
Segundo Rafael do Vale, o calendário vem sendo montado e a meta é realizar, no mínimo, 12 eventos.
“Vamos iniciar a temporada em março com as categorias de base Sub-11, 13 e 17 e o objetivo é fechar o ano com o Estadual da Série A, no feminino e no masculino. Queremos promover uma temporada ainda melhor em 2026”, afirmou o dirigente.
Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (7), a proibição da venda, distribuição e do uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, da empresa Nestlé Brasil Ltda.
Em nota, a Anvisa cita como motivo o risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus.
“O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções”.
Ainda segundo a agência, a medida tem caráter preventivo e o fabricante já iniciou o recolhimento voluntário dos lotes no Brasil e no resto do mundo, após a detecção da toxina em produtos provenientes de uma fábrica localizada na Holanda.
“Foi identificado que a toxina estava presente em um ingrediente proveniente de um fornecedor global de óleos terceirizados. Dessa forma, a empresa indicou a necessidade de um recolhimento global”, detalhou a Anvisa.
Orientações a pais e responsáveis
Para os consumidores que utilizam as fórmulas infantis citadas, a orientação é verificar o número do lote impresso no rótulo.
“Se o produto pertencer a um dos lotes recolhidos, não deve ser utilizado ou oferecido para consumo. Os demais lotes desses produtos não foram afetados”.
“Para receber orientações sobre como proceder em relação a eventuais trocas e devoluções do produto, entre em contato direto com a Nestlé Brasil Ltda., por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), indicado na embalagem”, completou a agência.
Se a criança apresentar sintomas compatíveis com os citados após o consumo do produto de lotes indicados, a recomendação é buscar atendimento médico. “É importante informar o alimento que foi consumido, se possível, com uma amostra da embalagem, caso tenha disponível”.
Mais orientações sobre o uso seguro de fórmulas infantis podem ser encontradas no site da Anvisa.
Petecão viabiliza R$ 11,4 milhões para construção de escola em Plácido
O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta quarta-feira (7), o pagamento de quase R$ 1,7 milhão referente ao convênio do PAC Seleção, firmado junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para a construção da Escola em Tempo Integral José Valmir de Lima, no bairro Manchete, em Plácido de Castro.
De acordo com o parlamentar, esse repasse corresponde à primeira parcela para o início das obras. O investimento total do governo federal na construção da unidade escolar é de quase R$ 11,4 milhões, garantindo uma estrutura moderna e adequada para atender crianças e adolescentes do município em tempo integral.
Petecão destacou que a nova escola representa um sonho antigo da comunidade e uma necessidade urgente para Plácido de Castro. Segundo ele, o projeto vai ampliar o acesso à educação de qualidade, oferecer melhores condições de aprendizagem e contribuir diretamente para o desenvolvimento social do município.
“Essa escola é uma luta antiga da população. Como senador, tenho compromisso com a educação e, principalmente, com nossas crianças. A gente quer ver essa obra sair do papel e virar realidade, dando às famílias um espaço digno, seguro e adequado para que os alunos possam estudar, aprender e construir um futuro melhor”, afirmou o senador.
O prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva, também ressaltou a importância da liberação dos recursos e a parceria com o senador Petecão para o fortalecimento da educação no município. Segundo o gestor, o apoio do parlamentar tem sido fundamental para viabilizar investimentos estruturantes que beneficiam diretamente a população.
“O senador Petecão tem um trabalho municipalista muito forte e sempre esteve atento às necessidades de Plácido de Castro. Essa escola em tempo integral é uma conquista enorme para o nosso município e só está sendo possível graças à articulação e ao compromisso dele com a educação e com o desenvolvimento do nosso estado”, destacou o prefeito.
A nova escola vai ampliar a oferta de ensino em tempo integral, proporcionando mais oportunidades educacionais, atividades pedagógicas complementares e melhor acompanhamento dos alunos. Para Petecão, o investimento reforça o papel da educação como ferramenta essencial de transformação social e de construção de um Acre com mais oportunidades para todos.
Facat e PRF confirmam parceria para a atual temporada
O presidente da Federação Acreana de Atletismo (Facat), professor João Jácome, se reuniu nesta quarta, 7, com Inspetor Getúlio Azevedo, chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal(PRF) em Rio Branco, para manter a parceria com relação às corridas de ruas de promovidas no Estado.
“Essa reunião foi importantíssima para o transcorrer da temporada 26. Trabalhamos dentro das determinações da Confederação Brasileira de Atletismo(CBAt) e a segurança dos atletas é prioridade na promoção das provas de rua. A PRF sempre foi parceira da federação, mas é sempre importante ressaltar esse trabalho em conjunto”, declarou João Jácome.
Início das provas
Segundo João Jácome, existem provas programadas para Rio Branco e também nos municípios na abertura da temporada de corridas de rua.
“Vamos manter as exigências com relação às liberações das provas e não vamos permitir corridas irregulares”, afirmou o presidente.
