Fafs fecha temporada com 14 competições e programa calendário de 2026

A Federação Acreana de Futsal (Fafs) fechou a temporada de 2025 com 14 competições realizadas. O calendário foi elaborado com 12 torneios, mas a entidade ainda realizou a Seletiva da Copa Norte e a Copa Norte.

“Tivemos uma temporada bastante proveitosa. Conseguimos promover as competições programadas e ainda acrescentamos a Seletiva e a Copa Norte. Trouxemos o torneio para o Acre depois de treze anos”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Calendário de 2026

Segundo Rafael do Vale, o calendário da temporada de 2026 deve ser divulgado na próxima semana.

“Estamos fechando as competições da temporada de 2026. A ideia é repetir os torneios e fechar no com o Estadual da Série A”, afirmou o dirigente.

Copa Norte no feminino

Rafael Vale quer promover a primeira edição da Copa Norte, no feminino.

“Vamos fazer esse pedido para a CBFS. Se conseguirmos, esse será um evento importante e inédito”, comentou Rafael do Vale.

