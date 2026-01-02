Cotidiano
Fafs fecha temporada com 14 competições e programa calendário de 2026
A Federação Acreana de Futsal (Fafs) fechou a temporada de 2025 com 14 competições realizadas. O calendário foi elaborado com 12 torneios, mas a entidade ainda realizou a Seletiva da Copa Norte e a Copa Norte.
“Tivemos uma temporada bastante proveitosa. Conseguimos promover as competições programadas e ainda acrescentamos a Seletiva e a Copa Norte. Trouxemos o torneio para o Acre depois de treze anos”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Calendário de 2026
Segundo Rafael do Vale, o calendário da temporada de 2026 deve ser divulgado na próxima semana.
“Estamos fechando as competições da temporada de 2026. A ideia é repetir os torneios e fechar no com o Estadual da Série A”, afirmou o dirigente.
Copa Norte no feminino
Rafael Vale quer promover a primeira edição da Copa Norte, no feminino.
“Vamos fazer esse pedido para a CBFS. Se conseguirmos, esse será um evento importante e inédito”, comentou Rafael do Vale.
Diretoria da Adesg quer atacante para fechar o elenco
A diretoria da Adesg segue no mercado em busca de um atacante visando à disputa do Campeonato Estadual. A intenção é tentar fechar essa contratação antes da estreia no torneio, programada para o dia 15, na Arena da Floresta, contra o Humaitá.
“Temos um elenco qualificado, mas ainda falta essa peça. Temos algumas possibilidades e tudo deve ser definido até a próxima terça(6)”, declarou o diretor do Leão, Erismeu Silva.
Trabalho físico
O elenco da Adesg realiza neste sábado, 3, no Frotão, um treinamento físico e fecha mais uma semana de preparação.
O técnico Rodrigo Deião vai priorizar os trabalhos táticos e coletivos na última semana antes da estreia.
Galvez leva dois gols em 3 minutos e estreia com derrota na Copa São Paulo
O Galvez levou dois, o primeiro aos 35 e o segundo aos 38 ainda no primeiro tempo, e acabou perdendo por 2 a 1 para o Votuporanguense nesta sexta, 2, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, São Paulo, estreando com derrota na Copa São Paulo. Yago e Glauco marcaram os gols do time paulista e Matheus descontou para o Imperador.
Não desistiu
O Galvez foi para o intervalo sendo derrotado por 2 a 0, mas na volta para a segunda etapa buscou o empate. Aos 8, Matheus escorou o cruzamento de Banana e descontou.
O Imperador não desistiu e nos minutos finais perdeu oportunidades para empatar o jogo.
Na segunda
O Galvez enfrenta o Grêmio na segunda apresentação na Copa São Paulo 2026. A partida será na segunda, 5, às 14 horas(hora Acre), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.
Analfabetismo atinge 9,4% no Acre, aponta levantamento do IBGE
O Acre apresentou taxa de analfabetismo de 9,4% entre a população com 15 anos ou mais, segundo dados do estudo “Síntese de Indicadores Sociais”, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice coloca o estado acima da média nacional e evidencia os desafios para o cumprimento da Meta 9 do Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê a erradicação do analfabetismo nessa faixa etária.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), em 2024, a taxa de analfabetismo no Brasil foi de 5,3%, representando uma queda de 1,4 ponto percentual em relação a 2016, quando o índice era de 6,7%. A redução ocorreu de forma gradual ao longo dos anos, reflexo, principalmente, da concentração do analfabetismo entre a população idosa.
Entre os jovens de 15 a 24 anos, a taxa nacional de analfabetismo permanece abaixo de 1% desde 2016, indicando avanços no acesso à educação básica. No entanto, o problema persiste de forma mais acentuada nas faixas etárias mais elevadas, especialmente entre os grupos socialmente mais vulneráveis.
Os dados do IBGE também revelam forte desigualdade associada à renda. Em 2024, entre a população pertencente ao quinto de maior rendimento domiciliar per capita, a taxa de analfabetismo foi praticamente inexistente — inferior a 0,3% até os 49 anos de idade, ultrapassando 1% apenas a partir dos 60 anos. Já entre os 20% mais pobres, o cenário é mais grave: embora o índice entre jovens de 15 a 24 anos seja inferior a 1%, ele sobe rapidamente nas faixas seguintes, chegando a 33,5% entre pessoas com 80 anos ou mais.
Além das desigualdades socioeconômicas, o levantamento destaca disparidades regionais significativas. Em 2024, a Região Nordeste apresentou taxa de analfabetismo de 11,1%, mais que o dobro da média nacional. Alagoas e Piauí lideraram os índices mais elevados do país, com 14,2% e 13,8%, respectivamente. Em contraste, estados como Rio de Janeiro (2,0%), Santa Catarina (1,9%) e o Distrito Federal (1,8%) registraram as menores taxas.
