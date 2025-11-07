Fafs e equipes ficam sem emenda e apoio prometidos pelo senador Márcio Bittar

O senador Márcio Bittar(PL) fez uma visita à sede da Federação Acreana de Futsal (Fafs) em fevereiro deste ano e no encontro com dirigentes da entidade e representantes de clubes prometeu recursos no valor de R$ 700 mil e mais uma emenda parlamentar para 2026. Contudo, esses recursos não chegaram na entidade como tinha sido acertado.

“Não recebemos os 700 mil e nem iremos receber. Ocorreu uma manobra política e o dinheiro prometido será administrado pela secretaria Municipal de Esporte. Conversamos com o senhor Edson Bittar para resolver a questão, mas tudo estava definido desde o mês de agosto e a federação não foi informada”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Fafs e mais 25 equipes

Segundo Rafael do Vale, além dos dirigentes da federação e mais 25 representantes de equipes estiveram presentes no encontro.

“O senhor Edson Bittar disse não existir mais a possibilidade de liberação dos recursos. Todos os valores disponíveis em 2025 foram alocados e a promessa para o futsal, futebol de areia e os clubes não será cumprida. Estávamos sendo cobrados pelos dirigentes e isso é uma prestação de contas afirmando o não recebimento dos valores”, afirmou o dirigente.

Plano de trabalho foi desenvolvido

Rafael do Vale confirmou a apresentação da documentação e do plano de trabalho dentro do prazo estabelecido.

“É importante deixar claro o cumprimento de todos os prazos pela federação. Infelizmente a federação e os clubes ficaram sem essa ajuda. Vamos seguir em busca de parcerias e isso não diminui o trabalho realizado pela federação”, disse Rafael do Vale.

Relacionado

Comentários