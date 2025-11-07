Cotidiano
Fafs e equipes ficam sem emenda e apoio prometidos pelo senador Márcio Bittar
O senador Márcio Bittar(PL) fez uma visita à sede da Federação Acreana de Futsal (Fafs) em fevereiro deste ano e no encontro com dirigentes da entidade e representantes de clubes prometeu recursos no valor de R$ 700 mil e mais uma emenda parlamentar para 2026. Contudo, esses recursos não chegaram na entidade como tinha sido acertado.
“Não recebemos os 700 mil e nem iremos receber. Ocorreu uma manobra política e o dinheiro prometido será administrado pela secretaria Municipal de Esporte. Conversamos com o senhor Edson Bittar para resolver a questão, mas tudo estava definido desde o mês de agosto e a federação não foi informada”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Fafs e mais 25 equipes
Segundo Rafael do Vale, além dos dirigentes da federação e mais 25 representantes de equipes estiveram presentes no encontro.
“O senhor Edson Bittar disse não existir mais a possibilidade de liberação dos recursos. Todos os valores disponíveis em 2025 foram alocados e a promessa para o futsal, futebol de areia e os clubes não será cumprida. Estávamos sendo cobrados pelos dirigentes e isso é uma prestação de contas afirmando o não recebimento dos valores”, afirmou o dirigente.
Plano de trabalho foi desenvolvido
Rafael do Vale confirmou a apresentação da documentação e do plano de trabalho dentro do prazo estabelecido.
“É importante deixar claro o cumprimento de todos os prazos pela federação. Infelizmente a federação e os clubes ficaram sem essa ajuda. Vamos seguir em busca de parcerias e isso não diminui o trabalho realizado pela federação”, disse Rafael do Vale.
Comentários
Cotidiano
Escola Sesc abre processo seletivo com vagas para 2026
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições de novos alunos para o ano letivo 2026 da Escola Sesc de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os editais completos estão disponíveis nos links abaixo, e as inscrições acontece de forma on line. www.sesc.acre.com.br
A Escola Sesc de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em Rio Branco, lançou editais de processo seletivo para o ano letivo de 2025 com vagas para alunos do ensino infantil Pré I (04 anos de idade) – Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas para preenchimento imediato nos turnos matutino e vespertino, e 20 vagas para cadastro de reserva. E Pré II (05 anos de idade) – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.
As inscrições serão realizadas de forma on-line pelos pais ou responsáveis legais dos candidatos ao sorteio das vagas ofertadas, no período de 10 de a 17 novembro no Link para o formulário eletrônico: https://forms.office.com/r/uDjXeGfE2M e a seleção será feita pela modalidade sorteio.
Para o Ensino Fundamental as vagas serão disponibilizadas conforme abaixo:
1° ano (06 anos de idade) – Serão sorteadas 18 (dezoito) vagas para preenchimento imediato e 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva. 2° ano – Serão sorteadas 12 (doze) vagas para preenchimento imediato e 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva. 3° ano – Serão sorteadas 04 (quatro) vagas para preenchimento imediato e 10 (dez) vagas para cadastro de reserva. 4° ano – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva e 5° ano – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.
Inscrição
As inscrições serão realizadas de forma on line pelos pais ou responsáveis legais dos candidatos ao sorteio das vagas ofertadas, no período de 10 de a 17 novembro no Link para o formulário eletrônico: https://forms.office.com/r/uDjXeGfE2M e a seleção será feita pela modalidade sorteio.
Entre as exigências para concorrer às vagas é ter 4 anos completos até 31 de março de 2026 para o ensino infantil, e 6 anos para o ensino fundamental.
O sorteio das vagas está previsto para ocorrer no dia 21 de novembro e a divulgação do resultado sai no dia 28 conforme os editais. Confira os editais completos no site. www.sescacre.com.br
Comentários
Cotidiano
Mais de 830 detentos do Acre farão o Enem para Pessoas Privadas de Liberdade em dezembro
Um total de 832 detentos das unidades prisionais do Acre está inscrito para participar do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL), que será realizado nos dias 16 e 17 de dezembro. A prova representa uma oportunidade de ressocialização e acesso à educação, permitindo que os participantes busquem o ingresso no ensino superior ou obtenham a certificação do ensino médio.
No Complexo Penitenciário de Rio Branco, o interno F.H.B. é um dos inscritos. Cursando o ensino médio na Escola Fábrica de Asas, instalada dentro do presídio, ele afirma que o exame é uma chance de recomeço.
“Estou me sentindo novamente parte da sociedade. Através dessas oportunidades, a pessoa pode mudar e ser alguém na vida. Tenho vontade de ser professor de Educação Física”, disse o reeducando, que se prepara com o apoio dos professores da unidade escolar.
A diretora da instituição, Roselí Albuquerque, destaca que o acesso à educação é essencial no processo de reintegração social.
“Muitos interrompem os estudos antes de entrar no sistema prisional. Aqui, eles têm a oportunidade de retomar os estudos e ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho quando deixarem o presídio”, explicou.
De acordo com Margarete Frota, chefe da Divisão de Educação Prisional do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), o Enem PPL 2025 terá um diferencial importante: a retomada da possibilidade de certificação do ensino médio.
“O Enem este ano tem um diferencial. Priorizamos as inscrições para quem está estudando e, também, para quem não concluiu o ensino médio e solicitou por meio do NAF [Núcleo de Atenção à Família]. Para o acesso ao ensino superior, foram inscritos aqueles que manifestaram o interesse”, explicou Margarete.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Você precisa fazer login para comentar.