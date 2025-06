Fafs define grupos e regulamento do Campeonato Estadual da 1ª Divisão

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) definiu nessa sexta, 27, no congresso técnico realizado na sede da entidade, os grupos e a fórmula de disputa do Campeonato Estadual da 1ª Divisão. O torneio começa na primeira quinzena do mês de agosto e terá 10 times na luta pelo título.

Fórmula de disputa

As 10 equipes foram divididas em duas chaves de cinco e os primeiros de cada grupo avançam de maneira direta para semifinal. Os segundos e terceiros disputam as quartas de final e os vencedores seguem para as semifinais. Os últimos de cada grupo estarão rebaixados.

“Pensamos um campeonato diferente e a fórmula de disputa ficou bem interessante”, comentou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Os grupos

