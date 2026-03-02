Fafs define detalhes dos Campeonatos Estaduais Sub-11 e 15

A Federação Acreana de Futsal(Fafs) divulgou os detalhes dos Campeonato Estaduais Sub-11 e 15, primeiros torneios da temporada de 2026. As competições serão iniciadas no dia 4 de abril com 6 times no Sub-11 e 10 equipes no Sub-15.

Fórmulas de disputas

O Sub-11 terá os times jogando entre si e os quatro primeiros classificados avançam para as semifinais.

No Sub-15, os times foram divididos em dois grupos de cinco. Os primeiros avançam direto para as semifinais. Os outros semifinalistas serão conhecidos em duelos dos segundos contra os terceiros.

“Vamos ter duas competições bem disputadas e com muitos jogos. Queremos iniciar a temporada com dois grandes torneios”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Estadual Sub-11

AME

Café com Leite

Preventório

Fluminense da Bahia

Fluminense da Bahia B

Villa

Grupos do Estadual Sub-15

A

Amigos do Gerson

Epitaciolândia

Fluminense da Bahia

PSC

Villa

B

AME

Café com Leite

Capixaba

Preventório

Pista

