Fafs define detalhes dos Campeonatos Estaduais Sub-11 e 15
A Federação Acreana de Futsal(Fafs) divulgou os detalhes dos Campeonato Estaduais Sub-11 e 15, primeiros torneios da temporada de 2026. As competições serão iniciadas no dia 4 de abril com 6 times no Sub-11 e 10 equipes no Sub-15.
Fórmulas de disputas
O Sub-11 terá os times jogando entre si e os quatro primeiros classificados avançam para as semifinais.
No Sub-15, os times foram divididos em dois grupos de cinco. Os primeiros avançam direto para as semifinais. Os outros semifinalistas serão conhecidos em duelos dos segundos contra os terceiros.
“Vamos ter duas competições bem disputadas e com muitos jogos. Queremos iniciar a temporada com dois grandes torneios”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Estadual Sub-11
AME
Café com Leite
Preventório
Fluminense da Bahia
Fluminense da Bahia B
Villa
Grupos do Estadual Sub-15
A
Amigos do Gerson
Epitaciolândia
Fluminense da Bahia
PSC
Villa
B
AME
Café com Leite
Capixaba
Preventório
Pista
Adesg e Independência disputam partida importante nas duas partes da tabela
Adesg e Independência fecham nesta segunda, 2, a partir das 18 horas, no Tonicão, a 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. A Adesg soma 5 pontos na 5ª colocação e o Independência é 6º com 4 pontos. A partida é importante nas duas partes da tabela, quem vencer segue com poucas chances de classificação para semifinal e derrotado vai lutar contra o rebaixamento na última rodada da primeira fase.
Adesg
Depois da derrota para o Rio Branco, a Adesg passou por mudanças na comissão técnica e no elenco. Erismeu Silva assumiu o comando da equipe e atletas foram dispensados.
“É um jogo para fugir do rebaixamento e manter as chances de classificação. Estamos em uma situação difícil, mas matematicamente ainda pode disputar a semifinal”, declarou Erismeu Silva
Independência
Após a eliminação na Copa do Brasil, o Independência vai tentar se manter com chances no Estadual.
O técnico Ivan Mazzuia confirmou Pittel na vaga de Caíque Gomes no ataque, mas os 11 titulares do Tricolor serão confirmados somente no Tonicão.
Trio de arbitragem
José Costa Lima apita Adesg e Independência. Os auxiliares serão Douglas Rêgo e Roseane Amorim.
Felipe Andrade e Thiago Dunha são apresentados no Rio Branco
O lateral esquerdo Felipe Andrade e o meia Thiago Dunha foram apresentados nesta segunda, 2, no José de Melo, e são dois reforços para a reta final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026.
“Estava jogando no São Raimundo(Amazonas) e chego em boas condições físicas. Sei da responsabilidade de voltar a vestir a camisa do Rio Branco”, declarou Thiago Dunha.
Tenta regularizar
A diretoria do Rio Branco começa a trabalhar para regularizar os dois atletas. O técnico Ulisses Torres quer contar com as opções na partida de sábado, 7, contra o Humaitá.
“Estamos classificados para semifinal, mas a partida contra o Humaitá vale uma vantagem na próxima fase. Quero contar com todos para podermos ter uma equipe competitiva”, disse Ulisses Torres.
Programação definida
O elenco do Rio Branco trabalha em dois períodos nesta segunda, no José de Melo, e a partir desta terça, 3, os treinamentos serão somente no período da tarde.
Uemensor Alencar é 13º na disputa do Hyrox Brasil em Fortaleza
O acreano Uemensor Alencar(Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer e Unimed/Rio Branco) terminou na 13ª colocação na disputa da categoria Open no Hyrox Brasil nesse sábado, 28, em Fortaleza, no Ceará.
“50 atletas, inclusive, de outros países disputaram a categoria Open. Entre os brasileiros fiquei em terceiro e no geral em décimo terceiro. Consegui baixar o meu tempo em uma prova bastante desgastante e estou satisfeito com meu resultado”, declarou Uemensor Alencar.
Treinar mais forte
Segundo Uemensor Alencar, os atletas são de altíssimo nível e com uma realidade diferente da nossa, mas é possível, com treinos ainda mais fortes, competir com possibilidade de vitória.
“A disputa em Fortaleza vai servir de parâmetro para realizar treinamentos ainda mais fortes. A meta é chegar ainda mais preparado no próximo desafio”, declarou o atleta acreano.
Desafio em São Paulo
A próxima etapa do Hyrox Brasil será disputada em São Paulo no dia 25 de abril.
“Vou retornar aos treinamentos nesta semana e se conseguir apoio estarei na disputa da etapa de São Paulo”, afirmou Uemensor Alencar.
