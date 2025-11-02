Cotidiano
Fafs define datas dos duelos das quartas no Estadual da Série A
O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) definiu as datas dos duelos da fase de quartas de final do Campeonato Estadual da Série A. As partidas de ida entre Pista x Quinari e Fluminense da Bahia x Lyon serão realizadas na quarta, 5, a partir das 19 horas, na quadra da escola Diogo Feijó em Rio Branco. Os confrontos de volta vão ser disputados no sábado, 8, em Senador Guiomard e no Diogo Feijó.
“Fechamos as datas e quem somar 4 pontos avança para as semifinais. Vamos ter dois grandes jogos”, comentou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Xapuriense e Brasileia
As equipes do Atlético Xapuriense e do Brasileia realizaram as melhores campanhas na fase de classificação e estão esperando os adversários nas semifinais.
Comentários
Cotidiano
Memphis põe fim a jejum, Corinthians vence o Grêmio e sonha com G7
Timão superou o tricolor gaúcho na Neo Química Arena e subiu para a nona posição na tabela do Brasileiro
O Corinthians bateu o Grêmio por 2 a 0 neste domingo (2), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.
O primeiro gol da vitória corintiana foi marcado pelo zagueiro Gustavo Henrique. O segundo saiu dos pés de Memphis Depay. O holandês colocou um ponto final na maior seca com a camisa corintiana, já que não marcava há nove jogos.
Com o resultado, o Timão chega a 42 pontos, ocupando a nona colocação e se aproximando do G7, que dá vaga para a Libertadores. O sétimo colocado no momento é o Fluminense, com 47 pontos.
Já o Grêmio segue com 39 pontos na 11ª colocação na tabela do Brasileiro.
Como foi o jogo
O Corinthians levou perigo e abriu o placar em dois lances seguidos onde o goleiro gremista Tiago Volpi foi um dos personagens.
Aos 15 minutos, Volpi fez um milagre em cabeçada de Yuri Alberto. Na jogada seguinte, em cobrança de escanteio, o goleiro saiu mal, não conseguiu afastar a bola e Gustavo Henrique abriu o placar em toque de cabeça.
No final da primeira etapa, os corintianos ainda reclamaram de um pênalti não marcado pelo árbitro, após a bola tocar na mão de Noriega entro da área.
O Corinthians manteve a tônica na segunda etapa, pressionando o adversário e aproveitando os espaços para criar chances de perigo.
As principais oportunidades saíram dos pés de Memphis Depay. Aos 29, o holandês chutou colocado, mas parou na boa defesa de Tiago Volpi.
Cinco minutos depois, o camisa 10 levou a melhor e conseguiu balançar as redes do Grêmio. Após bola na mão de Dodi dentro da área, Memphis cobrou o pênalti com estilo para marcar o segundo da equipe e decretar a vitória.
Próximos jogos de Corinthians e Grêmio
Na próxima rodada, o Corinthians visita o Red Bull Bragantino na quarta-feira (5), às 19h. No mesmo dia, o Grêmio recebe o Cruzeiro em sua arena, às 20h.
Comentários
Cotidiano
Pará vence a Paraíba e é campeão invicto do Brasileiro Sub-16
A seleção do Pará venceu a seleção da Paraíba por 3 sets a 0, com parciais 25×21, 25×22 e 25×16 neste domingo, 2, no ginásio do Sesc, e conquistou de maneira invicta o título do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16. Pará e Paraíba irão disputar o Brasileiro da 1ª Divisão em 2026.
Piauí garante acesso
O Piauí derrotou o Amapá por 3 sets a 1 e conquistou a medalha de bronze no Brasileiro. A vitória garantiu o Piauí na 1ª Divisão na próxima temporada.
Acre fica em 6º
A Seleção Acreana perdeu para Roraima por 2 sets a 0 e fechou a participação no Campeonato Brasileiro Sub-16 na 6ª colocação.
Comentários
Cotidiano
Villa City derrota o Sena Madureira na Copa TV Gazeta
O Villa City derrotou o Sena Madureira por 3 a 1 neste sábado, 1º, na quadra Aurino Brito, em Sena Madureira, e deu um passo importante para conquistar uma vaga na segunda fase da Copa TV Gazeta de Futsal.
A partida de volta será disputada no sábado, 8, às 19 horas, na quadra Almiro Ferreira, em Manuel Urbano, e o Villa City, em casa, vai jogar pelo empate.
Sequência na terça
A Copa TV Gazeta tem quatro partidas programadas para terça, 4, a partir das 19 horas, no ginásio do Imaculada Conceição. Os duelos são: Flamengo x Conquista, Cafu Auto Peças x Carlos Chagas, Santinha x Imaculada Conceição e Granada x Invictus.
Você precisa fazer login para comentar.