Cotidiano
Fafs confirma Seletiva para Copa Norte com 4 equipes
A Federação Acreana de Futsal (Fafs) vai promover uma Seletiva para definir o último representante acreano na Copa Norte. O torneio será realizado em Rio Branco entre os dias 19 e 25 de outubro.
As equipes do Lyon, PSC, Café com Leite/Porto Acre e Preventório estarão na Seletiva, programada para começar na segunda, 22, no ginásio do Sesc.
“Resolvemos realizar essa Seletiva porque ficará mais justo para indicar o terceiro representante do Estado”, explicou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Corinthians e Flu da Bahia
Corinthians e Fluminense da Bahia são os dois representantes do Acre confirmados na Copa Norte. O elenco do Corinthians vem sendo formado e deve ter a base do Pista. O Fluminense da Bahia joga o Estadual da Série A e tem um time para lutar pelo título.
Cotidiano
Municípios do Acre são contemplados pelo MS com quase R$ 7 milhões
O Ministério da Saúde publicou nesta terça-feira, 16, a Portaria GM/MS nº 8.109/2025, que autoriza a transferência de recursos financeiros a municípios e ao Distrito Federal para incremento temporário do custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.
No Acre, foram contemplados os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Mâncio Lima, que juntos receberão mais de R$ 6,3 milhões em emendas parlamentares destinadas ao setor. Os valores serão repassados em parcela única aos respectivos Fundos Municipais de Saúde e deverão ser aplicados exclusivamente na manutenção e fortalecimento da Atenção Primária.
Os repasses foram definidos a partir de propostas apresentadas no sistema InvestSUS e terão sua prestação de contas realizada por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG), aprovado pelos conselhos municipais de saúde.
Cotidiano
Chapecoense goleia o São Francisco na abertura do Estadual
A Chapecoense, de Porto Acre, goleou o São Francisco por 4 a 0 nesta segunda, 15, no CT do Cupuaçu, no jogo de abertura do Campeonato Estadual Sub-15.
Na outra partida da programação, a AFEX venceu os Jovens Promessas por WO. A derrota eliminou os Jovens Promessas do torneio.
Mais duas partidas
O Campeonato Estadual Sub-15 terá mais duas partidas nesta terça, 16, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. Cruz Azul e Furacão Norte abrem a programação e na sequência o Belo Jardim enfrenta o Ecoville.
Fórmula de disputa
As 30 equipes foram divididas em seis grupos. Os dois primeiros classificados avançam e os quatro melhores terceiros também estarão nas oitavas.
Os 16 primeiros classificados conquistam vagas para a competição em 2026.
Cotidiano
Elenco do São Francisco vai treinar em dois períodos visando semifinal
O elenco do São Francisco vai realizar treinamentos em dois períodos nesta terça, 16, no Carlos Simão, visando o primeiro confronto das semifinais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A partida contra o Andirá será na quinta, 18, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.
“Vamos trabalhar forte nesta terça e devo definir os titulares. Todos os atletas estão em condições de jogo e isso é muito importante”, declarou o técnico Erick Rodrigues.
Tomar cuidados
Erick Rodrigues classificou o primeiro jogo contra o Andirá como bastante perigoso.
“Precisamos ter cuidado. O primeiro jogo não decide, mas pode encaminhar a classificação e por isso existe a necessidade de se jogar em alto nível”, avaliou o treinador.
