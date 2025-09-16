Fafs confirma Seletiva para Copa Norte com 4 equipes

A Federação Acreana de Futsal (Fafs) vai promover uma Seletiva para definir o último representante acreano na Copa Norte. O torneio será realizado em Rio Branco entre os dias 19 e 25 de outubro.

As equipes do Lyon, PSC, Café com Leite/Porto Acre e Preventório estarão na Seletiva, programada para começar na segunda, 22, no ginásio do Sesc.

“Resolvemos realizar essa Seletiva porque ficará mais justo para indicar o terceiro representante do Estado”, explicou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Corinthians e Flu da Bahia

Corinthians e Fluminense da Bahia são os dois representantes do Acre confirmados na Copa Norte. O elenco do Corinthians vem sendo formado e deve ter a base do Pista. O Fluminense da Bahia joga o Estadual da Série A e tem um time para lutar pelo título.

