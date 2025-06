Fafs confirma início dos Estaduais Sub-17 e 20 na sexta

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para sexta, 20, no CIEC, da Estação, e no ginásio Álvaro Dantas, os primeiros jogos dos Estaduais Sub-17 e 20, no feminino e no masculino.

“Vamos ter seis partidas no primeiro dia de disputas. São mais dois torneios importantes na sequência da temporada”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Confira as partidas e os locais

Sub-17 feminino

Porto Acre x Real Sociedade

Veneza x Villa

No ginásio Álvaro Dantas, a partir das 19h30

Sub-17 masculino

Villa x Porto Acre

No ginásio Álvaro Dantas, a partir das 18h30

Castelo x João Eduardo

No CIEC, a partir das 20 horas

Sub-20 feminino

Borussia x Real Sociedade

No CIEC, a partir das 19h30

Sub-20 masculino

Lyon x Rio Branco

No CIEC, a partir

