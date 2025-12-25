Fafs confirma final do Campeonato Estadual da Série A no Álvaro Dantas

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para sábado, 27, às 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, a decisão do Campeonato Estadual de Futsal da Série A entre Brasileia e Quinari. O primeiro jogo entre as duas equipes, em Senador Guiomard, terminou empatado por 4 a 4 e por isso quem vencer a segunda partida fica com o título e a vaga do Acre na Taça Brasil de 2026.

“Fechamos todos os detalhes para a final. A partida decide o título mais importante e fecha a temporada”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Sem mudanças em 2026

Segundo Rafael do Vale, existe a intenção de realizar ajustes no regulamento do Estadual para 2026.

“Permitimos muitas mudanças nas datas dos jogos e isso aumentou o prazo de realização da Série A. Tínhamos planejado fechar a competição no fim de outubro e essas alterações precisam ser reavaliadas”, explicou o dirigente.

