Cotidiano

Fafs confirma final do Campeonato Estadual da Série A no Álvaro Dantas

Publicado

9 minutos atrás

em

Foto Paulo Chaves: Quinari e Brasileia empataram o primeiro jogo em Senador Guiomard

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para sábado, 27, às 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, a decisão do Campeonato Estadual de Futsal da Série A entre Brasileia e Quinari. O primeiro jogo entre as duas equipes, em Senador Guiomard, terminou empatado por 4 a 4 e por isso quem vencer a segunda partida fica com o título e a vaga do Acre na Taça Brasil de 2026.

“Fechamos todos os detalhes para a final. A partida decide o título mais importante e fecha a temporada”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Sem mudanças em 2026

Segundo Rafael do Vale, existe a intenção de realizar ajustes no regulamento do Estadual para 2026.

“Permitimos muitas mudanças nas datas dos jogos e isso aumentou o prazo de realização da Série A. Tínhamos planejado fechar a competição no fim de outubro e essas alterações precisam ser reavaliadas”, explicou o dirigente.

Cotidiano

Eriano Santos avalia amistosos e espera evolução na Copinha

Publicado

6 minutos atrás

em

25 de dezembro de 2025

Por

Foto arquivo pessoal: Eriano Santos acredita em uma grande campanha do Galvez

O técnico Eriano Santos avaliou de maneira positiva os amistosos do Galvez visando à disputa da Copa São Paulo de 2026. O Imperador foi derrotado pelo Tanabi, América e Mirassol, todos de São Paulo, e pelo Nacional, do Amazonas.

“Se formos olhar pelos resultados, não foi bom. Precisamos avaliar os amistosos pelo condicionamento físico, entrosamento, evolução e por esses aspectos foi muito bom. Essa iniciativa da nossa diretoria é inédita e os resultados podem ser satisfatórios”, comentou Eriano Santos.

Reta final

Com um treino regenerativo nesta quarta, 24, em São José de Rio Preto, São Paulo, o elenco do Galvez começou a reta final de treinamentos para a Copinha. O Imperador estreia no torneio no dia 2 de janeiro contra o Votuporanguense, de São Paulo.

Cotidiano

Diretoria da Adesg antecipa 1º pagamento do elenco e quer grande campanha

Publicado

7 minutos atrás

em

25 de dezembro de 2025

Por

Foto Manoel Façanha: Paulinho do Cras quer garantir todas as condições para os atletas

O presidente da Adesg, Paulinho do Cras, confirmou nesta quarta, 24, o pagamento, de maneira antecipada, dos dias trabalhados de dezembro do elenco profissional.

“Resolvemos antecipar o pagamento por causa do Natal. Essa é uma data importante para todas as famílias e o nosso objetivo é garantir as condições ideais dos atletas”, declarou Paulinho do Cras.

Ganha folga

Os jogadores da Adesg realizaram um treinamento nesta quarta e ganham uma folga nesta quinta, 25.

“Estamos trabalhando forte desde o início da preparação e por isso a comissão técnica resolveu garantir um descanso no dia 25. Voltamos ao trabalho na sexta(26)”, disse o diretor de futebol, Erismeu Silva.

Estreia no dia 15

A Adesg enfrenta o Humaitá no dia 15 de janeiro, na Arena da Floresta, no jogo de estreia no Campeonato Estadual. O leão terá mais 21 dias de treinamentos.

Cotidiano

João Miguel será atleta no Grêmio na temporada de 2026

Publicado

10 minutos atrás

em

25 de dezembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: João Miguel se apresenta no Grêmio em março

O garoto João Miguel, 14, será atleta do Grêmio, do Rio Grande do Sul, a partir de março de 2026. O atleta realizou testes no São Paulo e acabou aprovado. Contudo, a proposta do Tricolor do Sul foi melhor e isso determinou o fechamento da negociação.

Destaque no Santa Cruz

João Miguel é um dos destaques da base do Santa Cruz. O meia trabalha com a perna direita e é um dos jovens mais promissores do futebol acreano.

“O João Miguel é muito talentoso e mesmo com a pouca idade tem uma excelente leitura de jogo. Ele pode ser um grande atletas”, avaliou o técnico do Santa Cruz, Wemerson Rambinho.

