FAF7S promove abertura da 1ª Copa Acre no Tancredo Neves

A Federação Acreana de Futebol 7 Soçaite (FAF7S) promove nesta sexta, 27, a partir das 19 horas, na quadra de grama sintética do bairro Tancredo Neves a abertura da 1ª Copa Acre. O torneio terá 60 equipes, 44 no masculino e 16 no feminino.

“Esse é o nosso primeiro evento e vamos realizar uma grande competição. As equipes irão receber premiação em dinheiro pelo título e isso aumenta a disputa”, disse o vice-presidente da FAF7S, Wellington Cabeça.

Ney Amorim e partidas

O secretário Extraordinário de Esporte e Lazer, Ney Amorim, confirmou presença na abertura e será o responsável pelo sorteio dos primeiros jogos da Copa.

“Vamos promover uma partida no feminino e outra no masculino. O sorteio vai decidir quem joga”, comentou Wellington Cabeça.

El Mascarado e brindes

O DJ El Mascarado será uma das atrações do evento no Tancredo Neves. A FAF7S também fará sorteio de brindes para os torcedores presentes no início da competição.

