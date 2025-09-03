FAF7S abre inscrições da 1ª Copa Acre Soçaite com 25 mil de premiação

A Federação de Futebol Sete Soçaite (FAF7S) abriu inscrições da 1ª Copa Acre e as participações podem ser confirmadas nos números: 992035251 e 999837372. A competição vai ser disputada com 40 equipes, no masculino, e 16, no feminino, e vai oferecer 25 mil de premiação divididos para os dois naipes.

“Queremos promover a primeira competição de 2025 com 56 equipes. A equipe campeã do masculino vai receber dez mil e a vice cinco. No feminino será sete para o campeão e três para o vice. A ideia é fechar as inscrições na próxima semana e definir o congresso técnico”, declarou o presidente da FAF7S, Jaime Morais.

Tangará e Tancredo Neves

Segundo Jaime Morais, as quadras dos bairros Tangará e Tancredo Neves irão receber as partidas da Copa Acre.

“Temos o nosso planejamento fechado. Vamos começar a movimentar o futebol sete de Rio Branco e a meta é promover competições também nos municípios”, afirmou o presidente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários