FAEA confirma 42 nadadores na disputa da 2ª etapa do Estadual

A Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA) confirmou 42 atletas na disputa da 2ª etapa do Campeonato Estadual de Natação. A competição será realizada neste sábado, 2, a partir das 8h20, na piscina Armando Nogueira.

“Vamos ter um bom número de nadadores no evento. Esse será o último torneio antes da Copa Amazônica e da Bolpebra e muitas marcas devem ser batidas”, declarou o presidente da FAEA, Ricardo Sampaio.

Joaquin fora da competição

Joaquin Assaf, um dos principais nomes da natação acreana, está fora da segunda etapa do Estadual. O atleta sofreu uma lesão no joelho e após uma revisão médica decidiu-se pela ausência no torneio.

