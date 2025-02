FADE indica professora de Cruzeiro do Sul para o Teachers Games na França

O grupo criminoso rendeu uma mulher e subtraiu celulares e depois obrigou a vítima a realizar transferência via PIX para uma conta em nome de outro investigado

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu na manhã da última quarta-feira, 26, um investigado pelos crimes de roubo, sequestro e furto. O homem, das iniciais D. B. N., foi preso no bairro da Cobal, por força de um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco.

De acordo com as investigações, o preso faz parte de um grupo criminoso e está ligado a vários roubos e furtos em diversos bairros de Mâncio Lima. Em um dos roubos, que ocorreu no mês de agosto do ano passado no bairro São Francisco, o grupo criminoso rendeu uma mulher e subtraiu celulares e depois obrigou a vítima a realizar transferência via PIX para uma conta em nome de outro investigado.

Desde a primeira prisão, que ocorreu no ano passado, os agentes de Mâncio Lima se debruçaram nos elementos de informação colhidos no inquérito policial, e chegaram a todos os envolvidos, dando uma resposta célere ao caso, e deixando os autores à disposição da Justiça.

Segundo o delegado, José Obetânio, que preside os inquéritos da delegacia de Mâncio Lima, com as recentes prisões, percebe-se um clima de harmonia e paz na sociedade, e isso deve-se ao esforço contínuo e ao trabalho eficiente do corpo da Polícia Civil de Mâncio Lima, com a colaboração dos cidadãos de bem.

