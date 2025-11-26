FADE e FFAC fecham parceria para realização do Acreano Escolar

Em reunião realizada nesta terça, 25, os presidentes da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome, e da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, acertaram uma parceria para a realização da 2ª edição do Campeonato Acreano Escolar. A competição será disputada em abril de 2026 e vai garantir aos campeões, no feminino e masculino, as vagas do Acre no Campeonato Brasileiro Escolar, programada para agosto em Recife, Pernambuco.

“O presidente Adem gostou da proposta apresentada e vai ajudar a FADE a promover essa competição. Essa é uma parceria importantíssima para o desporto escolar”, declarou João Renato Jácome.

22 municípios

Segundo João Renato Jácome, equipes dos colégios e escolas dos 22 municípios poderão participar do evento.

“Queremos o maior número de equipes. Os diretores podem começar a se programar com os prefeitos dos seus municípios para garantir o apoio necessário para o campeonato”, afirmou João Renato Jácome.

Categoria Sub-18

O Campeonato Estadual Escolar será promovido na categoria Sub-18.

“Vamos priorizar a categoria Sub-18 porque o Brasileiro será nesta faixa etária. Existe a possibilidade de realizarmos o Sub-14, mas iremos avaliar”, disse o presidente da FADE.

