Cotidiano

FADE e FFAC fecham parceria para realização do Acreano Escolar

Publicado

56 minutos atrás

em

Foto PHD: João Renato Jácome a Adem Araújo se reuniram na sede da FFAC

Em reunião realizada nesta terça, 25, os presidentes da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome, e da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, acertaram uma parceria para a realização da 2ª edição do Campeonato Acreano Escolar. A competição será disputada em abril de 2026 e vai garantir aos campeões, no feminino e masculino, as vagas do Acre no Campeonato Brasileiro Escolar, programada para agosto em Recife, Pernambuco.

“O presidente Adem gostou da proposta apresentada e vai ajudar a FADE a promover essa competição. Essa é uma parceria importantíssima para o desporto escolar”, declarou João Renato Jácome.

22 municípios

Segundo João Renato Jácome, equipes dos colégios e escolas dos 22 municípios poderão participar do evento.

“Queremos o maior número de equipes. Os diretores podem começar a se programar com os prefeitos dos seus municípios para garantir o apoio necessário para o campeonato”, afirmou João Renato Jácome.

Categoria Sub-18

O Campeonato Estadual Escolar será promovido na categoria Sub-18.

“Vamos priorizar a categoria Sub-18 porque o Brasileiro será nesta faixa etária. Existe a possibilidade de realizarmos o Sub-14, mas iremos avaliar”, disse o presidente da FADE.

Cotidiano

Atlético terá eleição para escolha do futuro presidente no dia 27 de dezembro

Publicado

57 minutos atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

Foto arquivo pessoal: Marcelo Avelino pode ser candidato a reeleição

A diretoria do Atlético publicou nessa terça, 25, o edital de convocação para escolha do presidente do clube no triênio 2026/2028.  A eleição será realizada no dia 27 de dezembro com a votação ocorrendo entre às 9 e as 14 horas, na sede do Galo.

Situação tem opções

A chapa de situação tem opções para presidente. Marcelo Avelino, comandante do Galo, pode ser candidato à reeleição, mas existem as possibilidades do atual vice-presidente Ricardo Lopes e do advogado Valadares Neto encabeçarem a chapa.

Álvaro Miguéis

O professor Álvaro Miguéis, de uma família tradicional no 2º Distrito e com história dentro do Atlético, surge como um possível candidato de oposição.

Cotidiano

FJJAC faz avaliação positiva da realização do Campeonato Estadual

Publicado

1 hora atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

Fotos Edufotozz: Grandes lutas marcaram a disputa da competição no fim de semana

A Federação de Jiu-Jitsu do Acre (FJJAC) promoveu nesse fim de semana, no ginásio Álvaro Dantas, o Campeonato Estadual 2025. 488 atletas, nos naipes feminino e masculino, disputaram a competição em 190 categorias.

“Conseguimos aumentar o número de categorias e também de atletas. O jiu-jitsu acreano vem crescendo tanto no número de atletas quanto na qualidade técnica e isso é muito importante para o nosso esporte”, afirmou o presidente da FJJAC, professor Magno França.

25 equipes

Segundo Magno França, 25 equipes participaram do Estadual e esse também é um número expressivo.

“As academias estão se organizando cada vez mais e isso é importante para elevar o nível dos alunos e atletas. O jiu-jitsu é um esporte e por isso tivemos muitas famílias no Álvaro Dantas prestigiando a competição”, avaliou o professor Magno França.

Classificação final

1º Atitude Jiu-Jitsu Acre

2º Gracie Barra Acre

3º Escola Leão Dourado (Brasileia)

Cotidiano

Acre vai receber 3,8 mil doses da nova vacina contra bronquiolite

Publicado

6 horas atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

O Acre será contemplado com 3.800 doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), segundo informou o Ministério da Saúde ao divulgar a distribuição do primeiro lote do imunizante aos estados. O VSR é o principal causador de bronquiolite em recém-nascidos.

Segundo o MS, o primeiro lote nacional, composto por 673 mil doses, começa a ser distribuído nesta semana e a vacinação será iniciada pelos estados e municípios assim que receberem os imunizantes, com previsão de execução ao longo de todo o mês de dezembro.

A vacina que passou a integrar o Calendário Nacional de Vacinação da Gestante, deverá ser aplicada a partir da 28ª semana de gestação, com foco na proteção de bebês menores de 6 meses.

Conforme o governo federal, a meta é imunizar ao menos 80% das gestantes. Além da entrega inicial, o Ministério da Saúde prevê adquirir mais 4,2 milhões de doses até 2027.

A oferta do imunizante no Sistema Único de Saúde (SUS) se tornou possível após acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório fabricante, que permitirá a transferência de tecnologia para produção no Brasil.

O imunizante custa até R$ 1,5 mil na rede privada e, com a nacionalização, o país deverá obter autonomia na fabricação e ampliar o acesso à proteção.

Público-alvo

Devem se vacinar todas as gestantes a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade. A recomendação é de dose única a cada nova gravidez. Estudos clínicos, como o Estudo Matisse, indicam eficácia de 81,8% na prevenção de quadros graves de VSR nos primeiros 90 dias de vida dos bebês.

Segundo o Ministério, em nível nacional, o vírus sincicial respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos. A vacinação busca reduzir complicações e hospitalizações entre os recém-nascidos.

