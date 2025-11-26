Cotidiano
FADE e FFAC fecham parceria para realização do Acreano Escolar
Em reunião realizada nesta terça, 25, os presidentes da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome, e da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, acertaram uma parceria para a realização da 2ª edição do Campeonato Acreano Escolar. A competição será disputada em abril de 2026 e vai garantir aos campeões, no feminino e masculino, as vagas do Acre no Campeonato Brasileiro Escolar, programada para agosto em Recife, Pernambuco.
“O presidente Adem gostou da proposta apresentada e vai ajudar a FADE a promover essa competição. Essa é uma parceria importantíssima para o desporto escolar”, declarou João Renato Jácome.
22 municípios
Segundo João Renato Jácome, equipes dos colégios e escolas dos 22 municípios poderão participar do evento.
“Queremos o maior número de equipes. Os diretores podem começar a se programar com os prefeitos dos seus municípios para garantir o apoio necessário para o campeonato”, afirmou João Renato Jácome.
Categoria Sub-18
O Campeonato Estadual Escolar será promovido na categoria Sub-18.
“Vamos priorizar a categoria Sub-18 porque o Brasileiro será nesta faixa etária. Existe a possibilidade de realizarmos o Sub-14, mas iremos avaliar”, disse o presidente da FADE.
Cotidiano
Atlético terá eleição para escolha do futuro presidente no dia 27 de dezembro
A diretoria do Atlético publicou nessa terça, 25, o edital de convocação para escolha do presidente do clube no triênio 2026/2028. A eleição será realizada no dia 27 de dezembro com a votação ocorrendo entre às 9 e as 14 horas, na sede do Galo.
Situação tem opções
A chapa de situação tem opções para presidente. Marcelo Avelino, comandante do Galo, pode ser candidato à reeleição, mas existem as possibilidades do atual vice-presidente Ricardo Lopes e do advogado Valadares Neto encabeçarem a chapa.
Álvaro Miguéis
O professor Álvaro Miguéis, de uma família tradicional no 2º Distrito e com história dentro do Atlético, surge como um possível candidato de oposição.
Cotidiano
FJJAC faz avaliação positiva da realização do Campeonato Estadual
A Federação de Jiu-Jitsu do Acre (FJJAC) promoveu nesse fim de semana, no ginásio Álvaro Dantas, o Campeonato Estadual 2025. 488 atletas, nos naipes feminino e masculino, disputaram a competição em 190 categorias.
“Conseguimos aumentar o número de categorias e também de atletas. O jiu-jitsu acreano vem crescendo tanto no número de atletas quanto na qualidade técnica e isso é muito importante para o nosso esporte”, afirmou o presidente da FJJAC, professor Magno França.
25 equipes
Segundo Magno França, 25 equipes participaram do Estadual e esse também é um número expressivo.
“As academias estão se organizando cada vez mais e isso é importante para elevar o nível dos alunos e atletas. O jiu-jitsu é um esporte e por isso tivemos muitas famílias no Álvaro Dantas prestigiando a competição”, avaliou o professor Magno França.
Classificação final
1º Atitude Jiu-Jitsu Acre
2º Gracie Barra Acre
3º Escola Leão Dourado (Brasileia)
Cotidiano
Acre vai receber 3,8 mil doses da nova vacina contra bronquiolite
O Acre será contemplado com 3.800 doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), segundo informou o Ministério da Saúde ao divulgar a distribuição do primeiro lote do imunizante aos estados. O VSR é o principal causador de bronquiolite em recém-nascidos.
Segundo o MS, o primeiro lote nacional, composto por 673 mil doses, começa a ser distribuído nesta semana e a vacinação será iniciada pelos estados e municípios assim que receberem os imunizantes, com previsão de execução ao longo de todo o mês de dezembro.
A vacina que passou a integrar o Calendário Nacional de Vacinação da Gestante, deverá ser aplicada a partir da 28ª semana de gestação, com foco na proteção de bebês menores de 6 meses.
Conforme o governo federal, a meta é imunizar ao menos 80% das gestantes. Além da entrega inicial, o Ministério da Saúde prevê adquirir mais 4,2 milhões de doses até 2027.
A oferta do imunizante no Sistema Único de Saúde (SUS) se tornou possível após acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório fabricante, que permitirá a transferência de tecnologia para produção no Brasil.
O imunizante custa até R$ 1,5 mil na rede privada e, com a nacionalização, o país deverá obter autonomia na fabricação e ampliar o acesso à proteção.
Público-alvo
Devem se vacinar todas as gestantes a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade. A recomendação é de dose única a cada nova gravidez. Estudos clínicos, como o Estudo Matisse, indicam eficácia de 81,8% na prevenção de quadros graves de VSR nos primeiros 90 dias de vida dos bebês.
Segundo o Ministério, em nível nacional, o vírus sincicial respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos. A vacinação busca reduzir complicações e hospitalizações entre os recém-nascidos.
