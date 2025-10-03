Brasil
Fachin cria observatório para monitorar transparência e risco de corrupção na Justiça
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, anunciou a criação de um grupo para “fortalecer a integridade, governança e transparência no sistema judiciário brasileiro”.
A portaria que institui o Observatório Nacional da Integridade e Transparência do Poder Judiciário foi publicada nesta quarta-feira, 1º. Segundo o documento, seus membros serão designados pelo presidente, com atuação em caráter honorífico, sem remuneração.
A novidade foi antecipada por Fachin em seu discurso de posse nesta segunda-feira, 29. “É oportuna a criação de um Observatório de Integridade e Transparência, que possa dar conta de reunir, analisar e agir com presteza em favor da legitimidade do Poder Judiciário brasileiro”, afirmou o ministro.
O órgão colegiado ficará vinculado à presidência do CNJ e contará com a participação de conselheiros do órgão, da secretária-geral e do secretário de Estratégia e Projetos. Os membros do comitê diretor, com nove membros, incluirão representantes da sociedade civil, da magistratura estadual, federal e trabalhista, e um indicado pela Corregedoria Nacional de Justiça. Segundo o CNJ, a inclusão de cidadãos no comitê busca aproximar o Judiciário da população.
O CNJ também informou que o observatório pretende fomentar a cooperação com universidades, organismos internacionais e demais órgãos do sistema de Justiça no intercâmbio de metodologias e boas práticas.
Brasil
Caso Regis: possível redução de fiança de acusada gera revolta em Epitaciolândia
Amigos e familiares do professor assassinado manifestam indignação com rumores de que valor da fiança de Marijaene Maffi, suspeita de auxiliar na ocultação do corpo, teria caído para R$ 10 mil
A comoção pela morte do professor Reginaldo Silva Corrêa (Regis), assassinado em 25 de setembro em Epitaciolândia, transformou-se em revolta após circular a informação não oficial de que a fiança da suspeita Marijaene Maffi – acusada de participar da ocultação do corpo – teria sido reduzida para cerca de R$ 10 mil. A medida, ainda não confirmada pela Justiça, gerou protestos entre amigos e familiares da vítima.
“Não existe fiança que pague a vida de um pai de família”
“Não existe fiança que pague a vida de um pai de família”, desabafou um amigo do professor, ecoando o sentimento de parte da comunidade do Alto Acre, que teme a impunidade no caso. Regis foi morto a golpes de “mata-leão” por Victor Oliveira, que confessou o crime, e seu corpo foi enterrado em quintal do Loteamento Saraiva.
Victor seguem presos, mas a segunda acusada – com medidas cautelares – acendeu o alerta sobre a resposta judicial ao crime, que chocou a região pela brutalidade e pelas circunstâncias reveladas durante as investigações. O caso continua sob acompanhamento do sistema de Justiça.
Brasil
Secretária de Epitaciolândia defende contratação de Joelma para festival com emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão
Marinete Mesquita afirmou que recursos não são do município, mas de emenda da deputada federal Antônia Lúcia, e que todo processo está em conformidade com a lei
Após a repercussão sobre a contratação da cantora Joelma (ex-Banda Calypso) para se apresentar na 13ª edição do Circuito Country em 2026, a Secretária de Planejamento de Epitaciolândia, Marinete Mesquita, usou as redes sociais para esclarecer a origem dos recursos.
Em publicação, ela afirmou que o valor destinado ao pagamento da atração não vem dos cofres municipais, mas sim de uma emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão da deputada federal Antônia Lúcia.
“A prefeitura foi beneficiada com uma emenda de R$ 1,5 milhão da deputada Antônia Lúcia para a realização da 13ª edição do Circuito Country. Parte desse recurso será destinada ao pagamento da contratação artística”, explicou Marinete, reforçando que o processo está sendo conduzido “com total transparência e lisura”.
A secretária destacou ainda a diferença entre emendas parlamentares e recursos próprios, afirmando que a contratação segue a legislação e está alinhada ao orçamento aprovado. O show de Joelma está previsto para ocorrer no evento de 2026, que deve movimentar o calendário cultural do município.
Brasil
Governo do Acre reduz orçamento ambiental e amplia verba para agricultura em 2026, apesar do discurso de equilíbrio
Enquanto Gladson Cameli defende conciliação entre produção e conservação, projeto orçamentário corta 29% dos recursos da SEMA e 19% do IMAC, mas aumenta verba da Agricultura em 11%
Em contraste com seu discurso público sobre desenvolvimento sustentável, o governador Gladson Cameli (PP) encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei orçamentária para 2026 que reduz significativamente os recursos para a área ambiental enquanto amplia os investimentos na agricultura. Os dados foram revelados após análise do Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA), enviado ao legislativo no final de setembro.
Mudanças orçamentárias propostas para 2026:
SEMA: redução de 29% (de R$ 23,4 milhões para R$ 16,7 milhões)
IMAC: corte de 19% (de R$ 8,2 milhões para R$ 6,7 milhões)
Agricultura: aumento de 11% (de R$ 103,6 milhões para R$ 114,9 milhões)
A divergência entre o discurso e a alocação de recursos ficou evidente durante participação do governador em evento realizado pelos jornais Valor Econômico, O Globo e Rádio CBN, onde Cameli afirmou que “não precisa tirar uma árvore para fortalecer o agronegócio” com as tecnologias disponíveis.
Os números revelam uma priorização orçamentária para o setor agrícola em detrimento das políticas ambientais, levantando questionamentos sobre a efetividade da conciliação entre produção e conservação na prática administrativa do governo. O projeto ainda será analisado pelos deputados estaduais.
