Murillo Ferrari, da CNN, em São Paulo

O Facebook lançou no Brasil o recurso de criar um avatar virtual, que permite aos usuários ter sua versão digital na rede social para usar como figurinha em publicações, comentários e também nos bate-papos no Messenger.

Disponível desde maio nos EUA, os avatares do Facebook se tornaram uma sensação instantânea na internet brasileira, com milhares de usuários compartilhando seus “bonequinhos” em publicações e comentários.

Muitas pessoas também compararam o recurso com o BuddyPoke, ferramenta semelhante que existia no Orkut e que permitia aos usuários criar um avatar virtual para publicar seu humor e interagir com outros internautas.

Em seu blog, o Facebook afirmou que já disponibilizou 10 figurinhas com textos em português e que mais 10 serão lançadas em breve. Também é possível usar o avatar com mensagens em inglês, como OMG, Thanks e Miss You.

“Você pode personalizar seu Avatar para que ele te represente de maneira única e autêntica, e é por isso que também estamos adicionando uma nova gama de personalizações, como estilos de cabelo, tons de pele, roupas e adesivos localmente relevantes com palavras e frases que os brasileiros usam no dia a dia”, escreveu a rede social na mensagem em que anunciou o recurso.

Veja como criar seu avatar no Facebook:

• Menu: para criar ou editar um avatar, acesso o menu do app do Facebook, selecione “ver mais” e em seguida “Avatares”, que tem um ícone com um sorriso.

• Figurinhas com o avatar: ao criar seu avatar, automaticamente ficarão disponíveis no menu suas figurinhas com expressões, como “E aí”, “Valeu”, “Te amo”, “Oi” e “De nada”. Elas podem ser enviadas pelo Messenger, publicadas em comentários de posts e no perfil do próprio usuário.

• Publicação do avatar: embaixo de cada publicação do avatar há um botão “Testar”, para conferir a mensagem antes de publicar.

• Nos comentários: para criar ou editar o avatar na parte de comentários do Facebook ou do Messenger, vá em “Escrever um comentário”, clique no ícone com um sorriso e depois em “Fazer seu Avatar” para começar a selecionar as opções que mais se parecem com você.

• Plano de fundo de avatares: uma forma personalizada de se expressar no seu feed de notícias da rede social. É possível escrever uma mensagem em um fundo de cor vibrante e com o avatar personalizado em uma pose que combine com o tema.

Os avatares foram disponibilizados no fim da segunda-feira (5) para todos os usuários brasileiros da rede social. Se o recurso ainda não estiver disponível, pode ser necessário atualizar o aplicativo pela Play Store (Android) ou App Store (iOS).

