Facções criminosas atuam em 100% dos municípios do Acre, aponta Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que Rio Branco, Assis Brasil e outras cidades têm duas ou mais organizações; Comando Vermelho atua sozinho em 16 municípios

Um levantamento inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que as facções criminosas estão presentes em 100% dos municípios do Acre, o percentual mais alto entre todos os estados da Amazônia Legal. Os dados, publicados nesta quarta-feira (19), mostram que enquanto 17 cidades acreanas são controladas por uma única facção, outras como Rio Branco, Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia registram a atuação de duas ou mais organizações criminosas em disputa territorial.

O Comando Vermelho atua sozinho em 16 municípios do estado. Em três cidades da fronteira – Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia – a facção disputa território com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Rio Branco e Sena Madureira também registram a presença de múltiplas organizações.

Em comparação com outros estados da região, o Acre apresenta a situação mais crítica. Roraima vem em seguida, com 80% de suas cidades sob influência de facções, seguido por Mato Grosso (65,2%) e Pará (63,2%). A pesquisa também alerta que as facções estão presentes em 82 municípios localizados na faixa de fronteira internacional, sendo 28 deles em disputa entre duas ou mais organizações, incluindo grupos criminosos estrangeiros.

Panorama das facções no Acre

Comando Vermelho: Atua sozinho em 16 municípios

CV + PCC: Disputam território em Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia

Múltiplas facções: Rio Branco e Sena Madureira

Ranking da Amazônia Legal

Acre: 100% dos municípios

Roraima: 80%

Mato Grosso: 65,2%

Pará: 63,2%

Amapá: 62,5%

Contexto de fronteira

82 municípios na faixa de fronteira internacional têm presença de facções

28 cidades têm disputa entre duas ou mais organizações, incluindo grupos estrangeiros

Os números revelam a capilaridade do crime organizado no estado mais vulnerável da Amazônia Legal, onde a combinação de fronteiras internacionais, rotas de narcotráfico e limitações institucionais criam ambiente propício para a expansão das facções. A situação exige políticas de segurança integradas com foco no controle territorial.

