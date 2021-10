Faccionados libertam ex-prefeito e empresário no município de Porto Walter

O ex-prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbara, e o empresário Cleber Pedroza, já estão em casa e não estão feridos. Eles haviam sido sequestrados e levados por faccionados para a Comunidade Escuro, na região do Rio Juruá Mirim, na manhã desta quinta-feira, 28.

Ainda não há informações da quantia em dinheiro levada da casa de Barbary e Pedroza.

O helicóptero do governo do Estado já iria iniciar as buscas pela região, quando o político e o empresário foram libertados pelos bandidos.

No município há 11 policiais militares e 3 civis.