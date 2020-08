Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e peritos criminais do Instituto Médico Legal (IML) tiveram muito trabalho nesta quinta-feira, 13. Mais uma execução foi registrada em Rio Branco. Ray Alan Pereira de Freitas, 19 anos, foi morto em uma residência no Conjunto Aroeira, Rua das Flores, Calafate.

Consta que o rapaz estava se preparando para tomar banho quando foi surpreendido pelos criminosos, que invadiram o local. Sem tempo de reação, ele foi abatido com 9 disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram as pernas e costas do rapaz. Ele já caiu sem vida.

No total, a Polícia contou 14 disparos, sendo 9 deles fixados no corpo de Ray Alan. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado somente para atestar a morte do jovem. Nada mais pode ser feito.

Segundo levantado pela Polícia, Ray Alan era membro do Comando Vermelho (CV) e pode ter sido executado por membros de outra facção rival.