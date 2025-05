Facção promove ataque e deixa dois mortos e dois feridos em Rio Branco

Sena-madureirense conhecido como “Chiquinho” foi rendido, amarrado e morto na zona rural de Ibéria; suspeitos foram presos pelas autoridades peruanas

Um homem identificado como Francisco, conhecido pelo apelido de “Chiquinho” e natural de Sena Madureira, foi brutalmente assassinado nesta segunda-feira (5) na região de Ibéria, no território peruano, a cerca de 58 km da cidade de Iñapari, na fronteira com Assis Brasil, no Acre.

De acordo com as primeiras informações, Francisco estaria trabalhando em uma propriedade rural do lado peruano quando foi surpreendido por dois homens, supostamente indígenas, que o renderam, amarraram com as mãos para trás e o mataram com golpes de foice. O crime chocou pelo grau de violência: um dos golpes teria exposto as vísceras da vítima, além de atingir o peito e o pescoço.

As circunstâncias do homicídio ainda estão sendo investigadas. As autoridades locais informaram que os dois suspeitos foram identificados e presos. O corpo foi encaminhado a um hospital da região para os procedimentos legais.

Uma funerária de Brasiléia foi acionada para realizar o translado do corpo até Sena Madureira, onde Francisco será velado e sepultado.

Novas informações sobre a motivação e os desdobramentos da investigação devem ser divulgadas pelas autoridades peruanas a qualquer momento.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários