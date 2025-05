Facção picha mais muros em Cruzeiro do Sul com “recados” contra furtos

Benefício atenderá mais de 9 mil profissionais; medida busca amenizar impactos da estiagem recorde de 2024

Ministério da Pesca e Aquicultura confirmou a liberação de auxílio no valor de R$ 2.824,00 para mais de 9 mil pescadores artesanais do Acre. O benefício é uma resposta à seca extrema que atingiu o estado em 2024, comprometendo a atividade pesqueira e a subsistência das comunidades ribeirinhas.

O superintendente da Pesca e Aquicultura no Acre, Paulo Ximenes, destacou a iniciativa. “Isso foi um trabalho do senador Sérgio Petecão junto ao governo do presidente Lula para que os pescadores do Acre e do Norte recebessem esse auxílio, que tanto precisam”, disse.

Detalhes do Benefício

Valor: R$ 2.824,00 por pescador

Público: 9 mil profissionais registrados

Forma de liberação: Crédito extraordinário do Governo Federal

Condição: Compensação pelos prejuízos causados pela estiagem

Impacto da Seca no Acre

A seca recorde de 2024 reduziu drasticamente o volume dos rios acreanos, afetando:

A captura de peixes

O transporte fluvial

A renda de famílias que dependem da pesca

O recurso será liberado após publicação oficial do crédito extraordinário

Pescadores devem ficar atentos aos canais oficiais para informações sobre o recebimento

Declaração Oficial

“Esse auxílio é vital para que os pescadores possam enfrentar este período de dificuldades. A seca prejudicou não apenas a atividade pesqueira, mas toda a cadeia produtiva que depende dos rios”, destacou representante do Ministério.

O pagamento ocorrerá de forma escalonada por meio do último dígito do CPF. As cidades do Acre contempladas, são: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

Como receber:

Pescadores que possuem conta individual na CAIXA (com saldo e movimentação): receberão o benefício diretamente na conta. Poderão movimentar o valor recebido por meio do cartão da conta, pelo aplicativo da CAIXA ou Internet Banking CAIXA pelo computador.

Para quem não tem conta na CAIXA: será aberta uma Conta Poupança Social Digital, de forma automática e gratuita. A conta pode ser movimentada pelo App CAIXA Tem.

O Acre enfrentou em 2024 uma das piores secas das últimas décadas, com rios atingindo níveis críticos. O auxílio emergencial segue ações similares adotadas em outros estados da Amazônia em anos anteriores.

