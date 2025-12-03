Facat vai promover Campeonato Acreano Sub-23 e Adulto

A Federação Acreana de Atletismo (Facat) promove no sábado, 6, a partir das 7h30, na pista do Sesi, o Campeonato Acreano Sub-23 e Adulto, no feminino e no masculino. O evento vai reunir os principais atletas acreanos nas disputas das provas de pista e campo.

“Vamos realizar mais uma competição importante na temporada. Deveremos ter mais de 100 atletas nas disputas”, comentou o presidente da Facat, João Jácome.

Torneios nacionais

Segundo João Jácome, os índices do Acreano serão válidos para os torneios regionais e nacionais na temporada de 2026.

“Temos atletas em condições de bater marcas. Garantir os competidores em eventos nacionais é muito importante para a nossa modalidade”, avaliou João Jácome.

