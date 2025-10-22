Cotidiano
FAC fecha o Campeonato Estadual Velocidade no domingo
A Federação Acreana de Ciclismo (FAC) programou para domingo, 26, a partir das 7h30, na Amadeo Barbosa, o fechamento do Campeonato Estadual de Velocidade. Os ciclistas irão disputar a 4ª etapa contrarrelógio e em seguida o desafio será a prova de circuito, a última da temporada.
Disputas na Elite
As disputas na categoria Elite na última etapa devem ser empolgantes.
No feminino, Alannis Victoria(Viking) lidera somando 52 pontos. Fernanda Souza marcou 45, em segundo, e Letícia Macedo(Viking) é a 3º com 40.
Antônio Frota(Time Honda) é líder, no masculino, com 54 pontos. Gabriel Schroeder(Mega Giro) tem 50 e Kellynton Azevedo(Mega Giro) soma 47 em 3º.
Comentários
Cotidiano
Santa Cruz perde para o IAPE e é eliminado da Copa Brasil
Comentários
Cotidiano
João Hassen acerta com Luverdense e vai jogar Estadual do Mato Grosso
O meia João Hassen, um dos destaques do Santa Cruz na conquista do Estadual da 2ª Divisão, é o novo reforço do Luverdense, do Mato Grosso. O acreano acertou visando à disputa do Campeonato Estadual com possibilidade de renovação para o Campeonato Brasileiro da Série D.
“Os dirigentes do Luverdense fizeram uma excelente proposta para o meu empresário (Tarcísio Pugliese) e resolvemos aceitar esse desafio. Estou bastante motivado para atuar no futebol do Mato Grosso”, declarou João Hassen.
Apresentação nesta quarta
João Hassen apresenta-se nesta quarta, 22, em Lucas do Rio Verde, e inicia os treinamentos.
“Recebi a programação e vamos trabalhar muito forte para o Estadual. O Luverdense tem objetivos bem definidos para a temporada de 2026”, declarou o meia acreano.
Comentários
Cotidiano
Morador flagra onça-pintada em ramal que liga Manoel Urbano a Feijó, no interior do Acre
Encontro ocorreu na manhã desta quarta-feira (22) no km 41; animal não demonstrou comportamento agressivo e retornou à mata após ser filmado
Um morador de Manoel Urbano registrou o momento em que se deparou com uma onça-pintadano ramal do km 41, trecho que liga o município a Feijó, na manhã desta quarta-feira (22). O encontro aconteceu enquanto ele seguia a cavalo por uma área de mata fechada, mas conseguiu registrar o animal com seu celular sem incidentes.
De acordo com o relato do testemunha, que preferiu não ter seu nome divulgado, o aparecimento de animais selvagens é comum na região.
“Aqui é normal, tem muitas onças pelas redondezas”, contou, acrescentando que outros moradores já relataram ataques a animais domésticos como porcos, cachorros e bezerros.
O morador afirmou que, como a onça não demonstrou comportamento agressivo, aproveitou para registrar a cena com cuidado, evitando assustar o animal. Logo após as filmagens, o felino retornou espontaneamente para a mata. O caso reforça a presença da fauna silvestre nas áreas rurais do Acre e a importância da coexistência pacífica entre comunidades humanas e animais selvagens.
Você precisa fazer login para comentar.