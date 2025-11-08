F1: Norris garante a pole no GP de São Paulo e Bortoleto larga nos boxes

Lando Norris transformou a classificação do GP de São Paulo em mais uma demonstração de força da McLaren. O britânico garantiu a pole position em Interlagos após um treino imprevisível, marcado por surpresas, erros e a ausência do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto. Kimi Antonelli ficou em segundo, enquanto Charles Leclerc colocou a Ferrari em terceiro, completando o top-3.

O fim de semana começou com expectativa para Bortoleto, mas uma forte batida na sprint destruiu seu carro. A Sauber trabalhou até os últimos minutos para reconstruí-lo, sem sucesso. O brasileiro recebeu aplausos da equipe no paddock e vai largar neste domingo em último lugar, diretamente dos boxes.

Max Verstappen também sofreu em Interlagos. O tetracampeão da F1 não conseguiu domar o carro da RBR e terminou a classificação em 16º, longe da disputa pela ponta e precisando superar grande parte do grid para sonhar com a vitória.

Lewis Hamilton teve mais um treino difícil. O britânico da Ferrari não avançou para o Q3 e vai largar na 13ª colocação, confirmando um desempenho abaixo do esperado no circuito paulista. Oliver Bearman, da Haas, começou surpreendendo ao liderar as primeiras fases do treino, mas acabou ficando apenas com a oitava posição.

O grande destaque positivo foi Kimi Antonelli. O jovem italiano da Mercedes conseguiu manter o ritmo na hora decisiva e ficou a apenas 0s174 de Norris. Charles Leclerc completou o top-3 e Oscar Piastri larga em quarto.