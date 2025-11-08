Conecte-se conosco

F1: Norris garante a pole no GP de São Paulo e Bortoleto larga nos boxes

33 segundos atrás

Britânico domina classificação em Interlagos; Bortoleto vai largar em último e Verstappen sofre no meio do pelotão

Norris garante Pole Position no GP do Brasil   

Lando Norris transformou a classificação do GP de São Paulo em mais uma demonstração de força da McLaren. O britânico garantiu a pole position em Interlagos após um treino imprevisível, marcado por surpresas, erros e a ausência do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto. Kimi Antonelli ficou em segundo, enquanto Charles Leclerc colocou a Ferrari em terceiro, completando o top-3.

O fim de semana começou com expectativa para Bortoleto, mas uma forte batida na sprint destruiu seu carro. A Sauber trabalhou até os últimos minutos para reconstruí-lo, sem sucesso. O brasileiro recebeu aplausos da equipe no paddock e vai largar neste domingo em último lugar, diretamente dos boxes.

Max Verstappen também sofreu em Interlagos. O tetracampeão da F1 não conseguiu domar o carro da RBR e terminou a classificação em 16º, longe da disputa pela ponta e precisando superar grande parte do grid para sonhar com a vitória.

Lewis Hamilton teve mais um treino difícil. O britânico da Ferrari não avançou para o Q3 e vai largar na 13ª colocação, confirmando um desempenho abaixo do esperado no circuito paulista. Oliver Bearman, da Haas, começou surpreendendo ao liderar as primeiras fases do treino, mas acabou ficando apenas com a oitava posição.

O grande destaque positivo foi Kimi Antonelli. O jovem italiano da Mercedes conseguiu manter o ritmo na hora decisiva e ficou a apenas 0s174 de Norris. Charles Leclerc completou o top-3 e Oscar Piastri larga em quarto.

Fonte: CNN

China e UE aderem ao plano do Brasil de padronizar mercado de carbono

3 minutos atrás

8 de novembro de 2025

Iniciativa brasileira teve adesão de 11 países; plano tenta harmonizar regras e facilitar interoperabilidad

Iniciativa brasileira teve adesão de 11 países; plano tenta harmonizar regras e facilitar interoperabilidade

A iniciativa brasileira para padronizar regras do mercado de carbono ganhou apoio importante. Em Belém, o compromisso recebeu 11 assinaturas. Entre elas, China e União Europeia.

Essa é uma das principais pautas econômicas da presidência brasileira da COP30.

Alemanha, Armênia, Canadá, Chile, China, França, México, Reino Unido, União Europeia e Zâmbia, além do Brasil, são os signatários dessa iniciativa.

O esforço, que é liderado pelo Ministério da Fazenda, tenta harmonizar parâmetros pelo mundo. Ter regras e padrões comparáveis é considerado essencial para criar um mercado de carbono efetivo, com liquidez e transparência.

O mercado de carbono transforma o direito de poluir em um ativo negociável, com valor econômico. Na prática, estabelece cotas ou limites para a emissão de carbono, e empresas que conseguem poluir menos que o permitido geram créditos de carbono. Esses créditos podem ser vendidos para aquelas que ultrapassaram a meta.

Há vários mercados desse tipo pelo mundo, mas existem grandes diferenças na maneira com que é feita o processo de monitoramento, relato e verificação desses créditos gerados (o chamado MRV). Isso faz com que diferentes créditos – emitidos por diferentes geografias ou segmentos – tenham distintos níveis de credibilidade e confiança.

Ou seja, sem uma regra padrão, o crédito de uma tonelada de carbono de um país pode ser encarado de maneira diferente de outro. A situação atrapalha muito o avanço do tema.

Além disso, os mercados não têm interoperabilidade. Assim, o crédito de um mercado regulado pode não ser negociado no segmento voluntário. Ou em outras geografias.

“Ao promover essa convergência com algumas das maiores economias do mundo, estamos formando regras comuns e estabelecendo um caminho de harmonização das normas entre os países”, disse o secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux. Para ele, a iniciativa é um “passo histórico”.

Juntos, esses 11 mercados vão trocar experiências sobre metodologias — como sistemas de monitoramento, relato e verificação, regras de uso de créditos e trocas, contabilidade de carbono e padrões de transparência.

Fonte: CNN

Adolescente de 14 anos é uma das vítimas do tornado que atingiu o PR

6 minutos atrás

8 de novembro de 2025

Fenômeno com ventos de até 250 km/h devastou o município paranaense. Pelo menos seis pessoas morreram e centenas ficaram feridas

O tornado de grandes proporções que atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, na tarde de sexta-feira (7/11), deixou ao menos seis mortos. Entre as vítimas está uma adolescente de 14 anos.

Julia Kwapis estava na casa de uma amiga quando foi arrastada pelos fortes ventos do tornado, segundo informou a família.

O fenômeno foi classificado como EF3 na escala Fujita aprimorada, o que indica ventos entre 218 km/h e 266 km/h, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

 Confira mais imagens aéreas:

De acordo com o órgão, a tempestade foi provocada por uma supercélula, tipo de formação meteorológica altamente instável, com circulação interna e capacidade de gerar tornados intensos. A combinação de calor, alta umidade e ventos em diferentes direções e altitudes criou o ambiente ideal para a formação do fenômeno.

O tornado causou danos severos em áreas urbanas e rurais de Rio Bonito do Iguaçu. Casas foram arrancadas do chão, veículos viraram sucata e árvores e postes de energia foram lançados a metros de distância. Segundo a Defesa Civil, centenas de moradores precisaram de atendimento médico.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram ruas inteiras cobertas por destroços, enquanto equipes de resgate trabalham para localizar desaparecidos e auxiliar famílias desabrigadas. Parte do município segue sem energia elétrica e comunicação.

Classificação EF3

A classificação como EF3 é baseada nos danos observados e nas imagens de radar analisadas pelo Simepar. Tornados desse nível são capazes de destruir residências bem construídas, levantar veículos pesados e lançar detritos a longas distâncias.

Segundo o Simepar, o fenômeno registrado é um dos mais intensos da história recente do Paraná.

Embora tornados de menor intensidade não sejam incomuns no Sul do país, fenômenos da magnitude registrada na sexta-feira são raros. Segundo as autoridades, o último evento semelhante no Paraná ocorreu em 2015, em Marechal Cândido Rondon, também classificado como EF3.

O governo estadual mobilizou Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Exército para o atendimento das vítimas e reconstrução das áreas atingidas. Famílias desalojadas foram levadas para abrigos temporários e há campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e materiais de construção.

 

Governo decreta luto de 3 dias após tornado matar 6 e ferir 750 no PR

8 minutos atrás

8 de novembro de 2025

De acordo com a Defesa Civil do Paraná, uma pessoa está desaparecida. Imagens aéreas mostram o cenário de destruição deixado pelo tornado

A passagem de um tornado causou destruição e mortes no Centro-Sul do Paraná, na tarde dessa sexta-feira (7/11). De acordo com a Defesa Civil, ao menos seis pessoas morreram e mais de 750 ficaram feridas. Os números ainda são preliminares, visto que há uma grande quantidade de escombros espalhados pela região.

Neste sábado (8/11), o governador Ratinho Júnior (PSD) decretou luto oficial de três dias no estado pelas vítimas do tornado.

De acordo com a última atualização da Defesa Civil do Paraná, 750 pessoas ficaram feridas após o tornado atingir a região Centro do Paraná.

Do total de vítimas, cinco são de Rio Bonito do Iguaçu e uma de Guarapuava, na área rural. Em Rio Bonito do Iguaçu, os mortos são três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, e duas mulheres, de 14 e 47 anos. A vítima de Guarapuava é um homem de 53 anos.

Uma pessoa está desaparecida.

O atendimento das vítimas tem sido feito em duas unidades hospitalares, uma unidade básica de saúde (UBS) e uma faculdade de Laranjeiras do Sul. Os pacientes que precisam de transferências são encaminhados ao Hospital Universitário de Cascavel e ao Hospital Regional de Guarapuava.

O fenômeno chegou acompanhado de chuva intensa, granizo e ventos fortes, pegando parte da população de surpresa. As vítimas feridas foram levadas para hospitais de Laranjeiras do Sul, município vizinho, e um hospital de campanha foi montado na cidade para atender à grande demanda.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) esclareceu que a classificação F3 implica na ocorrência de ventos que podem ter ultrapassado os 250 km/h em alguns pontos da cidade.

Inicialmente, o Simepar classificou o tornado dentro da categoria F2 da escala Fujita, o que equivale a ventos entre 180 km/h e 250 km/h, mas, pela destruição, foram verificados indícios de ventos superiores a 250 km/h, o que sobe a classificação do fenômeno para F3.

