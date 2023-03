Extorsão: Acusado de cobrar taxa de “proteção” no Morada do Sol é preso por investigadores da DRACO

A união em favor do Acre foi um consenso na reunião realizada pelo governador Gladson Cameli com a bancada federal do Acre, nesta terça-feira, 7, em Brasília. “Vim agradecer o apoio, ouvir críticas e sugestões e reforçar a minha disposição de trabalhar junto com os parlamentares federais, para avançar ainda numa gestão de parceria”, disse o governador.

Gladson Cameli ressaltou a importância e necessidade do apoio da bancada federal do Estado, “principalmente para avançar na solução de uma das maiores necessidades do Estado, que é a geração de emprego e renda para a população e diminuir as diferenças para a nossa população”.

O governador também agradeceu aos parlamentares, especialmente pelo apoio em relação à garantia, dada pelo Ministério dos Transportes, de R$ 600 milhões para recuperação da BR-364, rodovia cuja solução para garantir a trafegabilidade já havia sido incluída entre as prioridades do governo do Estado apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no encontro dos governadores com o presidente, no mês de janeiro.

O governador afirmou aos parlamentares que a luta, agora, precisa ser pela pela reconstrução urgente da BR-364, inclusive com a conclusão definitiva do projeto com este objetivo, por parte do Ministério dos Transportes, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

“A população não pode mais esperar com serviços de tapa-buraco e a rodovia continuar nessa situação”, disse o governador. A ideia, agora, é buscar uma audiência conjunta, entre governo e bancada, com o presidente Lula, para tratar da questão, além de outros temas de interesse do Estado.

O governador recebeu apoio de todos os parlamentares presentes à reunião, independente de partido ou ideologia. “Da nossa parte, o governo continuará contando com o meu apoio”, disse o senador Sérgio Petecão. “Nosso gabinete está à disposição para ajudar”, garantiu o deputado Coronel Ulysses. “O que for para o Acre, para projetos estruturantes, conte com o meu mandato”, afirmou o deputado Eduardo Veloso.

A mesma disposição foi feita por demais parlamentares como Roberto Duarte e a deputada Socorro Nery, que reforçou o empenho do governador pela solução definitiva para a BR-364 inclusive junto ao presidente Lula, assunto também tratado pelo deputado Zezinho Barbary, lembrando que esse é um interesse coletivo.

O apoio ao governo também foi reforçado pelo coordenador da bancada, senador Alan Rick, que destacou a importância do encontro do governador com a bancada, destacando que “a vinda do governador e da sua equipe faz toda a diferença para a nossa bancada”, ressaltando a importância da união de todos para a garantia dos apoios que o Acre precisa.

Para reforçar a disposição da ação conjunta e alinhar estratégias com este objetivo, o governador levou para a reunião cinco secretários de Estado de áreas estratégicas: os secretários de Relações Federativas (com atuação em Brasília), Ricardo França; da Casa Civil, Jonathan Donadoni; de governo, Alysson Bestene; de Planejamento, Ricardo Brandão; e de Administração, Paulo Roberto Correia.

