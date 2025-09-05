ExpoXapuri tem abertura do rodeio e show de Jadson Santos nesta sexta

A programação da ExpoXapuri 2025 segue nesta sexta-feira, 5, com uma série de atrações voltadas ao público da feira agropecuária. As atividades começam às 18h, com a reabertura da feira, seguida pelo tradicional “Leilão Sexta do Boi”, às 19h.

Às 21h acontece a abertura oficial do rodeio, um dos momentos mais esperados do evento, que movimenta a arena com competições e disputas emocionantes.

No palco alternativo, Randawgle e Raiame são as atrações a partir das 21h. Encerrando a noite, a 0h, o cantor Jadson Santos sobe ao palco principal para animar o público.

A programação do fim de semana também promete grandes atrações. No sábado, 6, além da palestra sobre agricultura familiar, a noite terá o pré-show de Jorge Lima, seguido da atração nacional Cantor Ralf, que se apresenta à meia-noite.

Já no domingo, 7, o encerramento oficial do rodeio será às 20h, com show de Sandra Melo às 22h. No palco alternativo, no sábado, será a vez de Elizeu, às 21h.

