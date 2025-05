Olhares atentos e curiosos, interação com o público e muitos aplausos marcaram a Exposição PMAC 109 Anos, que aconteceu neste sábado, no Via Verde Shopping. O evento faz parte da programação comemorativa do 109º aniversário da Polícia Militar do Acre (PMAC) e tem o objetivo de apresentar a diversidade de serviços prestados pela instituição, bem como promover a aproximação com a comunidade.

Entre os expositores estavam o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e suas companhias (CPCães, Choque, Giro e Rotam), os Batalhões de Policiamento Ambiental (BPA) e de Trânsito (BPTran), o 1º e o 3º Batalhões da capital, a Coordenadoria da Patrulha Maria da Penha (CPMP), além das Diretorias de Ensino e de Saúde.

Logo na entrada, as imponentes viaturas já sugeriam a presença da Polícia Militar no local. Ao entrar e visitar os estandes, as pessoas puderam saber mais sobre a carreira militar e os serviços oferecidos pela PMAC, e ficaram à vontade para conhecer de perto, tocar, fotografar e tirar dúvidas sobre os armamentos, veículos, uniformes, insígnias (símbolos) e os diversos acessórios utilizados.

Os cães policiais fizeram demonstrações da atuação na localização de armas e drogas e chamaram a atenção de adultos e crianças. Uma aula de jiu-jitsu no meio do shopping com os alunos do projeto “Força e Honra” também despertou a admiração de quem passava, assim como os jovens do projeto “Banda Mirim”.

O major Marcos, organizador do evento, explica o objetivo principal. “A procura por um evento desta natureza é justamente mostrar para a sociedade que a Polícia Militar vai além do policiamento preventivo e ostensivo, ela possui também atividades comunitárias e de atendimento social ao cidadão”, disse.

Com a entrega de materiais e orientações ao público, os policiais do BPTran e da Coordenadoria da Patrulha Maria da Penha (CPMP) aproveitaram a ocasião para promover as campanhas “Maio Amarelo” (mês de prevenção a acidentes e mortes no trânsito) e “Não é Não!”, contra o assédio e a importunação sexual.

O frentista Bruno Uchôa, 32, aproveitou para conferir a exposição, acompanhado da família. “Eu vi que tem muita novidade, equipamentos super novos. Parabéns à Polícia Militar pela exposição e pela comemoração dos seus 109 anos”, comentou.

“Palhinha” Musical

Enquanto a exposição acontecia em outros pontos do shopping, a Banda de Música da PMAC, apelidada carinhosamente de “A Furiosa”, ocupava a praça de alimentação e apresentava um repertório musical variado, proporcionando um momento de descontração, bem estar e alegria aos presentes.

O pequeno Matteo Santi, que comemorava seus 8 anos, ganhou um “parabéns” especial, aos acordes d’A Furiosa e cantado pelo público que assistia o show. Sua mãe, Giuliana Santi, ficou encantada com o gesto e falou sobre o evento. “Os estandes estão todos maravilhosos. A gente vê que a comunidade prestigia mesmo. Que sejam feitas outras apresentações como essa porque é maravilhoso poder estar mais perto da Polícia Militar de uma maneira tão fantástica, compartilhando o dia a dia de vocês [policiais] e tudo que tem de bom”, finalizou.

Tanto a apresentação como a exposição foram prestigiados pela comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata Freitas, e também pelo subcomandante, coronel Kleison Albuquerque. A programação especial continua neste domingo, 18, com a tradicional Corrida Tiradentes.

