Exportação de gado do Acre cresce 33% em 2025, com recorde de 27,2 mil cabeças em dezembro

Setor pecuário fecha ano com alta de 88,6% na comparação mensal; avanço é atribuído a ganhos de eficiência, rigor sanitário e acesso a mercados internacionais

O setor pecuário do Acre encerrou 2025 com resultados históricos, consolidando-se como um dos principais motores econômicos do estado. Dados do setor mostram que em dezembro foram movimentadas 27,2 mil cabeças de gado – um crescimento de 88,6% em relação ao mesmo mês de 2024. No ano, as exportações acumularam alta de 33%, impulsionadas pela eficiência produtiva, rigor sanitário e acesso a mercados internacionais.

Fatores do desempenho:

Modernização da cadeia: Frigoríficos investiram em tecnologia e certificações;

Demanda externa aquecida, especialmente de países da Ásia e Oriente Médio;

Valorização da arroba do boi no mercado internacional;

Logística melhorada com uso da BR-364 e rotas alternativas pelo Peru.

Impacto econômico e social:

Contribuição direta ao PIB estadual, já que a pecuária responde por cerca de 20% da economia acreana;

Geração de empregos no interior, desde a criação até o processamento industrial;

Fortalecimento da agricultura familiar, que fornece bezerros para engorda.

O Acre se consolida como fornecedor estratégico no corredor de exportação da Amazônia, aproveitando sua posição geográfica fronteiriça para escoar produção com competitividade em preço e qualidade.

A expectativa para 2026 é de expansão de 15% a 20% no volume exportado, com investimentos em rastreabilidade, genética e sustentabilidade para atender exigências de mercados mais rigorosos, como a União Europeia.

O crescimento de 88,6% em dezembro não é apenas sazonal – reflete uma mudança estrutural na pecuária acreana, que deixou de ser apenas abastecedora do mercado interno para se tornar uma potência exportadora na região Norte.

