ExpoQuinari 2025 terá Marília Tavares, Israel Salazar e atrações católicas

A ExpoQuinari 2025, que acontece de 2 a 5 de outubro de 2025, no Parque Canaã, em Senador Guiomard, já tem suas principais atrações musicais confirmadas. O evento vai reunir diferentes estilos, unindo música nacional, gospel e católica.

Na quinta-feira, 2, na abertura da feira, o cantor Israel Salazar abre a programação com um show voltado ao público gospel. Já na sexta-feira, 3, a noite será marcada pela apresentação de Frei Renan e Padre Erenildo, que prometem atrair o público católico.

O show mais aguardado é atração nacional Marília Tavares, que sobe ao palco no sábado, dia 4 de outubro e deverá reunir um grande público.

Além dos shows musicais, a ExpoQuinari vai oferecer uma ampla programação que inclui feira de agronegócios, com exposição de produtos, máquinas e serviços ligados ao setor, além de espaço de artesanato e gastronomia regional, valorizando a produção local.

