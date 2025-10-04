ExpoFronteira tem abertura histórica com rodeio, show e queima de fogos em Assis Brasil

Evento movimenta turismo, valoriza economia local e celebra integração entre Brasil, Peru e Bolívia

A primeira noite da Expo Fronteira marcou oficialmente a abertura da maior programação já realizada em Assis Brasil. Moradores e visitantes lotaram o espaço para prestigiar uma noite de cultura, entretenimento e celebração.

A programação teve início com a abertura oficial do rodeio, uma das atrações mais aguardadas desta edição, que reuniu competidores e público em momentos de muita emoção. Em seguida, o cantor Gabriel Lener animou o público com um repertório variado, dando início à série de shows da feira.

Para marcar a estreia com grande impacto, uma queima de fogos iluminou o céu da cidade e celebrou a abertura da primeira edição do evento.

A Expo Fronteira segue ao longo do fim de semana com rodeio e shows nacionais. No sábado, se apresenta Vitinho Imperador, e no domingo, a atração principal será a cantora Gabi Martins.

Além de valorizar a economia local, a feira fortalece o turismo na região da tríplice fronteira e promove a integração entre Brasil, Peru e Bolívia.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários