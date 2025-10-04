Extra
ExpoFronteira tem abertura histórica com rodeio, show e queima de fogos em Assis Brasil
Evento movimenta turismo, valoriza economia local e celebra integração entre Brasil, Peru e Bolívia
A primeira noite da Expo Fronteira marcou oficialmente a abertura da maior programação já realizada em Assis Brasil. Moradores e visitantes lotaram o espaço para prestigiar uma noite de cultura, entretenimento e celebração.
A programação teve início com a abertura oficial do rodeio, uma das atrações mais aguardadas desta edição, que reuniu competidores e público em momentos de muita emoção. Em seguida, o cantor Gabriel Lener animou o público com um repertório variado, dando início à série de shows da feira.
Para marcar a estreia com grande impacto, uma queima de fogos iluminou o céu da cidade e celebrou a abertura da primeira edição do evento.
A Expo Fronteira segue ao longo do fim de semana com rodeio e shows nacionais. No sábado, se apresenta Vitinho Imperador, e no domingo, a atração principal será a cantora Gabi Martins.
Além de valorizar a economia local, a feira fortalece o turismo na região da tríplice fronteira e promove a integração entre Brasil, Peru e Bolívia.
Polícia Militar prende jovem de 18 anos e o pai após tentativa de homicídio em Brasiléia
Vítima de 17 anos foi atingida com disparo de arma de fogo na cabeça durante consumo de entorpecentes; adolescente permanece internado em estado estável.
Na tarde desta sexta-feira (3), a Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre prendeu em flagrante um jovem de 18 anos e seu pai, de 41 anos, após uma tentativa de homicídio contra um adolescente de 17 anos no bairro Francisco Peixoto, em Brasiléia, interior do Acre.
De acordo com o boletim policial, a guarnição foi acionada via COPOM e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a conduziu ao Hospital Regional do município com um ferimento na cabeça provocada por disparo de arma de fogo. O quadro clínico é considerado estável.
Durante diligências, os policiais localizaram um dos envolvidos nas proximidades do local do crime. Ele confessou ter efetuado o disparo contra a vítima, utilizando um revólver calibre .38, durante um desentendimento fútil enquanto consumiam entorpecentes. Segundo o relato, a arma pertenceria a outro indivíduo que fugiu levando a arma após o crime.
Minutos depois, os policiais abordaram o pai do suspeito, que tentou fugir em uma motocicleta, sendo interceptado na BR-317, ele confessou que estava prestando apoio ao filho na tentativa de fuga.
Diante dos fatos, pai e filho receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde permanecem à disposição da Justiça.
A Polícia Civil agora segue investigando o caso para localizar os demais envolvidos e a arma utilizada no crime.
Envolvidos na morte do professor Regis serão transferidos para Rio Branco
Victor Oliveira segue preso e Marejane Maffi não pagou fiança de R$ 10 mil; ambos aguardam desenrolar no sistema prisional da Capital.
Os dois acusados de envolvimento na morte do professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, enterrado nesta sexta-feira (3) em Epitaciolândia, deverão ser transferidos para unidades prisionais em Rio Branco a qualquer momento.
Victor Oliveira da Silva, monitorado pela Justiça, confessou o assassinato e a ocultação do corpo, tendo a prisão mantida após a audiência de custódia. Já Marejane Maffi, de 48 anos, vizinha de Victor, é apontada pela investigação como responsável por fornecer os equipamentos usados na ocultação do cadáver e por levar o carro da vítima para o lado boliviano no dia 25 de setembro.
O juiz estabeleceu fiança de R$ 20 mil, posteriormente reduzida para R$ 10 mil a pedido da defesa. O valor deveria ter sido pago nesta sexta-feira, mas não foi quitado. Com isso, Marejane também será transferida para o presídio feminino da Capital.
Por questões de segurança, não foram divulgados detalhes sobre os procedimentos de transferência. A Polícia Civil terá 30 dias para reunir provas e apresentar a acusação formal que poderá levar os envolvidos a julgamento.
Polícia Civil prende suspeito de matar morador de rua em Rio Branco
João Batista da Silva foi capturado nesta quinta-feira (2) e é apontado como autor do homicídio de Marcelo da Silva de Alencar, morto a golpes de barra de ferro no dia 7 de setembro.
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu na noite desta quinta-feira (2) João Batista da Silva, suspeito de assassinar o morador em situação de rua Marcelo da Silva de Alencar, de 38 anos.
O crime ocorreu no último dia 7 de setembro, no Segundo Distrito de Rio Branco, enquanto a vítima dormia na calçada de uma empresa de materiais de construção.
Segundo as investigações, João Batista teria discutido com Marcelo momentos antes de atacá-lo com uma barra de ferro. A vítima morreu ainda no local.
O suspeito possui histórico de violência. Em janeiro deste ano, ele chegou a ser preso em flagrante após tentar matar uma mulher com golpe de terçado no Centro da capital, mas foi solto em audiência de custódia. De acordo com a polícia, os dois crimes estão relacionados ao uso de drogas.
O delegado Alcino Ferreira Júnior, titular da DHPP, destacou o trabalho da equipe investigativa.
“Trata-se de um indivíduo com histórico de violência e que representa um risco à sociedade. Nosso objetivo é dar uma resposta à família da vítima e reafirmar o compromisso da Polícia Civil em elucidar crimes contra a vida”, declarou.
O suspeito segue à disposição da Justiça.
