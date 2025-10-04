Acre
ExpoFronteira promove palestras sobre agricultura e pecuária em Assis Brasil
Acre
Bombeiros realizam parto de emergência dentro de viatura durante transporte de gestante em Xapuri
Equipe do 8º Batalhão atendeu parto em deslocamento ao Pronto-Socorro; soldado Helen desenrolou cordão umbilical do pescoço do recém-nascido para garantir sua respiração
Um atendimento de rotina do 8º Batalhão de Bombeiros Militares (CBMAC) em Xapuri tornou-se um parto de emergência dentro da viatura de resgate na manhã deste sábado, dia 4. A guarnição foi acionada para transportar uma gestante em trabalho de parto, mas a bebê nasceu durante o deslocamento ao Pronto-Socorro, exigindo ação rápida da equipe.
A soldado Helen percebeu que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço da recém-nascida e realizou com precisão o procedimento de descompressão, garantindo a respiração da criança. A intervenção permitiu a conclusão do parto sem complicações.
Mãe e filha foram entregues em boas condições à equipe médica do Pronto-Socorro de Xapuri. “É a vida acontecendo, e o CBMAC sempre pronto para servir, seja resgatando vidas ou auxiliando em seus primeiros momentos”, declarou a corporação em nota. O caso reforça a atuação dos bombeiros em situações que vão além do resgate tradicional.
Acre
Com 90 milímetros, Rio Branco teve setembro mais chuvoso desde 2019
Dados da Defesa Civil de Rio Branco destacam ainda que setembro de 2025 foi o quarto mais chuvoso em 10 anos, ficando atrás somente de 2016, 2017 e 2019.
Com 90,8 milímetros de chuva acumulados no mês de setembro, Rio Branco alcançou 97,8% do volume esperado para o mês, segundo a Defesa Civil da capital acreana. O resultado é o quarto maior para o mês nos últimos 10 anos e o melhor desta década para a capital acreana.
Mesmo com o índice elevado, o número ficou levemente abaixo do que era estimado pelo órgão, de 92,7 mm, mas representou uma melhora no cenário de estiagem intensa no ano, intensificada pela falta de chuvas nos últimos meses.
A situação também positiva em comparação com o mesmo período do ano passado. É que em setembro de 2024, a capital acreana estava encoberta por uma nuvem de poluição e a qualidade do ar chegou a alcançar o nível ‘perigoso’.
Naquela ocasião, choveu apenas 32,1 mm, o que dificultou a dissipação da fumaça.
Acre
Finalização da Ponte Sibéria é prevista para o dia 30 de outubro
O governador do Acre, Gladson Camelí, reuniu-se na tarde desta sexta-feira, 3, com o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, para definir os últimos detalhes da entrega da Ponte Sibéria, uma das obras mais aguardadas pela população local, que soma 18.243 habitantes.
Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), cerca de 70 trabalhadores estão mobilizados na fase final da construção, que já alcançou 93% de conclusão. Com 363 metros de extensão, a ponte tem orçamento superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões oriundos de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar e R$ 25 milhões investidos pelo governo do Estado.
Durante o encontro, Camelí afirmou que a obra deve ser concluída até o final de outubro e propôs que a inauguração seja marcada por uma grande celebração, reforçando a parceria entre o governo estadual e a prefeitura, uma das diretrizes centrais de sua gestão, voltada à aproximação do Estado com os municípios.
“A finalização da Ponte Sibéria está prevista para o dia 30 de outubro. Quero que a gente se prepare para fazer uma grande festa. Estamos juntos nessa, e quero que tudo seja alinhado com o Deracre. Eu prometo uma coisa: gratidão nunca vai sair do meu vocabulário. Já é difícil estando unido, imagine sozinho. Por isso, agradeço aos deputados estaduais, federais e senadores que nos ajudam a diminuir as desigualdades”, declarou o governador.
Camelí também pediu que a prefeitura coordene os preparativos com o governo estadual para que o evento fique marcado na memória da população, à altura da importância simbólica e estrutural da obra para a cidade.
O prefeito Maxsuel Maia agradeceu a visita e destacou o papel do governo estadual como parceiro fundamental no desenvolvimento de Xapuri.
“É muito importante sentir o Estado presente em nosso município. O senhor nos transmite essa segurança ao estar constantemente conosco. Quanto à entrega da ponte, estamos prontos. E festa é com a gente mesmo”, afirmou Maia.
No início de setembro, o governador já havia visitado Xapuri para entregar a Estrada da Variante. Com a Ponte Sibéria, sua gestão se consolida como responsável por uma transformação histórica na mobilidade da região, promovendo acesso, integração e cidadania para o povo acreano.
Fonte: Agência de Notícias do Acre
